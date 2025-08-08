Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg

(GLO)- Ngày 7-8, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg. Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ-trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Vàng thỏi 1 kg do các cơ sở Thuỵ Sỹ đúc. Ảnh: Reuters/Nguồn vietnambiz.vn

Dẫn nội dung bức thư thông báo ngày 31-7, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) cho biết, vàng thỏi loại 1 kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định.

Quyết định của CBP trái ngược hoàn toàn với dự đoán trước đây của ngành kim hoàn rằng vàng thỏi sẽ được phân loại theo một mã hải quan khác để được miễn thuế.

Vàng thỏi 1 kg là hình thức giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, thị trường vàng tương lai lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thuỵ Sỹ sang Mỹ.

Hiện Thuỵ Sỹ xuất khẩu khoảng 61,5 tỷ USD vàng sang Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 6-2025. Lượng vàng đó sẽ phải chịu thêm 24 tỷ USD thuế quan theo mức thuế suất 39% của Thuỵ Sỹ, bắt đầu từ ngày 7-8.

Cũng từ ngày 7-8, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.