Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo baotintuc.vn, vietnambiz.vn)

(GLO)- Ngày 7-8, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg. Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ-trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

vang-thoi.jpg
Vàng thỏi 1 kg do các cơ sở Thuỵ Sỹ đúc. Ảnh: Reuters/Nguồn vietnambiz.vn

Dẫn nội dung bức thư thông báo ngày 31-7, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) cho biết, vàng thỏi loại 1 kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định.

Quyết định của CBP trái ngược hoàn toàn với dự đoán trước đây của ngành kim hoàn rằng vàng thỏi sẽ được phân loại theo một mã hải quan khác để được miễn thuế.

Vàng thỏi 1 kg là hình thức giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, thị trường vàng tương lai lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thuỵ Sỹ sang Mỹ.

Hiện Thuỵ Sỹ xuất khẩu khoảng 61,5 tỷ USD vàng sang Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 6-2025. Lượng vàng đó sẽ phải chịu thêm 24 tỷ USD thuế quan theo mức thuế suất 39% của Thuỵ Sỹ, bắt đầu từ ngày 7-8.

Cũng từ ngày 7-8, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thời sự quốc tế

Dù lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, nhưng các báo cáo từ quân đội Thái Lan cho thấy tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân rằng tình hình yên ổn.

null