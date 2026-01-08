Hàn Quốc: Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân thừa nhận sai lầm khi ban bố thiết quân luật

(GLO)- Ông Jang Dong Hyuk cho rằng thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân, đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp.

Ngày 7-1, ông Jang Dong Hyuk - Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) - đảng bảo thủ lớn của Hàn Quốc, đã công khai xin lỗi người dân liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ngày 3-12-2024.

Ông thừa nhận đây là “biện pháp sai lầm, không phù hợp với tình hình”, gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng.

Ông Jang Dong Hyuk - Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP). Ảnh: The Japan Times

Ông Jang Dong Hyuk cho rằng, thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân; đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp của nền dân chủ tự do.

Là đảng cầm quyền (thời điểm thiết quân luật), trụ cột của chính quyền nhà nước, đảng PPP gánh vác trách nhiệm lớn lao vì đã không hoàn thành vai trò của mình.

Ông Jang Dong Hyuk nêu rõ, đảng PPP sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và cam kết thể hiện một hình ảnh mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở của đảng PPP ở thủ đô Seoul, Chủ tịch đảng PPP cũng công bố kế hoạch đổi tên đảng này và thực hiện các cải cách cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Thay mặt ban lãnh đạo, ông Jang công bố kế hoạch cải tổ toàn diện với 3 trọng tâm: tái cấu trúc đảng theo hướng thu hút giới trẻ, xây dựng PPP thành một mạng lưới chính trị dựa trên đội ngũ chuyên gia và thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ trên cơ sở đồng thuận xã hội.

Ông cũng thông báo kế hoạch đổi tên đảng, coi đây là bước đi mang tính biểu tượng cho quá trình cải cách sâu rộng.

Ngoài ra, lãnh đạo PPP cho biết đảng đang xúc tiến kế hoạch đổi tên nhằm đánh dấu bước chuyển mình về tổ chức và đường lối, coi đây là nền tảng cho việc hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Ông Jang nhấn mạnh, các cải cách chính trị mạnh mẽ và thực chất sẽ giúp PPP lấy lại vị thế, hướng tới mục tiêu “chuyển bại thành thắng” trong giai đoạn tiếp theo.