Thế giới

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.

thuong-mai.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo đó, Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, vì thế, Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ.

Mỹ và Ấn Độ đã tiến hành đàm phán thương mại trong nhiều tháng qua sau khi chính quyền Tổng thống Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ lên 50% vào năm ngoái với lý do New Delhi mua lượng lớn dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại cuối cùng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói chuyện với ông Trump ít nhất 3 lần qua điện thoại kể từ khi ông Trump áp thuế nhưng các cuộc thảo luận vẫn chưa đi đến kết luận.

Tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal đã gặp Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer để thảo luận về quan hệ thương mại và kinh tế song phương tại Delhi.

Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump đã tác động đến thị trường chứng khoán Ấn Độ trong ngày 5-1 khi chỉ số trong lĩnh vực công nghệ thông tin giảm khoảng 2,5% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng qua, do các nhà đầu tư lo ngại rằng quan hệ thương mại căng thẳng có thể làm trì hoãn thêm thỏa thuận thương mại giữa 2 nước.

Năm ngoái, Mỹ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% như một hình phạt vì nước này mua lượng lớn dầu của Nga. Bất chấp mức thuế cao, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 11-2025.

Theo Reuters, Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu của nước này công bố số liệu hàng tuần về mua dầu thô của Nga và Mỹ. Nguồn tin cũng nói nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ có thể giảm dưới mức 1 triệu thùng/ngày vì New Delhi đang cố gắng đạt thỏa thuận thương mại với Washington.

