Mỹ thông báo hoãn tăng thuế đối với đồ nội thất đến năm 2027

(GLO)- Tổng thống Donald Trump đã hoãn việc tăng thuế quan đối với đồ nội thất bọc nệm, tủ bếp và bàn trang điểm thêm một năm, đẩy thời hạn thực hiện đến năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc hoãn tăng thuế theo kế hoạch 30% đối với một số đồ nội thất bọc vải và 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm đến ngày 1-1-2027.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định được đưa ra ngay trước khi lệnh áp thuế này có hiệu lực từ ngày đầu năm mới 2026. Việc tăng thuế được lên kế hoạch trong khuôn khổ loạt thuế được Tổng thống Trump triển khai kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Đây là một tín hiệu tốt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ.

Từ tháng 10-2025, thuế suất 10% đối với gỗ xẻ và ván gỗ mềm nhập khẩu đã có hiệu lực, cùng với thuế suất 25% đối với một số đồ nội thất bọc nệm và tủ bếp.

Dự kiến, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế được Tổng thống Trump áp dụng theo Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế.

Trước đó vào tháng 9-2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh áp thuế mới 25% đối với tủ bếp và đồ nội thất bọc nệm. Các mức thuế này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10-2025 và theo lộ trình sẽ tăng lên lần lượt 50% đối với tủ bếp và 30% đối với đồ nội thất bọc nệm vào năm 2026.

Chính quyền Tổng thống Trump đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng vì không kiểm soát được giá cả, một phần do các mức thuế được áp lên nhiều loại hàng hóa kể từ khi ông nhậm chức vào đầu năm 2025. Ngay cả trước khi thuế 25% đối với đồ nội thất được ban hành, giá cả đã tăng mạnh do các khoản thuế áp lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam - hai nguồn cung đồ nội thất lớn nhất của Mỹ.

“Mỹ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán hiệu quả với các đối tác thương mại để giải quyết các vấn đề về đối ứng thương mại và an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu các sản phẩm gỗ”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Tuy nhiên, với việc các hộ gia đình Mỹ đang chịu gánh nặng từ chi phí sinh hoạt tăng cao, ông Trump đã quyết định hoãn áp mức thuế theo kế hoạch 30% đối với một số đồ nội thất bọc vải và 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm đến ngày 1-1-2027.

Trong một động thái được xem là bước đi khiến Mexico xích lại gần hơn với Mỹ, kể từ ngày 1-1-2026, các biện pháp thuế quan mới của Mexico đối với hàng nhập khẩu, chủ yếu từ các nước châu Á, sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể Mexico sẽ tăng thuế nhập khẩu, trong nhiều trường hợp lên tới 35%, đối với các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với nước này, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Trung Quốc được dự báo sẽ là nước chịu tác động nặng nề nhất.