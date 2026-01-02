Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ thông báo hoãn tăng thuế đối với đồ nội thất đến năm 2027

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Tổng thống Donald Trump đã hoãn việc tăng thuế quan đối với đồ nội thất bọc nệm, tủ bếp và bàn trang điểm thêm một năm, đẩy thời hạn thực hiện đến năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc hoãn tăng thuế theo kế hoạch 30% đối với một số đồ nội thất bọc vải và 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm đến ngày 1-1-2027.

noi-that.jpg
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định được đưa ra ngay trước khi lệnh áp thuế này có hiệu lực từ ngày đầu năm mới 2026. Việc tăng thuế được lên kế hoạch trong khuôn khổ loạt thuế được Tổng thống Trump triển khai kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Đây là một tín hiệu tốt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ.

Từ tháng 10-2025, thuế suất 10% đối với gỗ xẻ và ván gỗ mềm nhập khẩu đã có hiệu lực, cùng với thuế suất 25% đối với một số đồ nội thất bọc nệm và tủ bếp.

Dự kiến, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế được Tổng thống Trump áp dụng theo Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế.

Trước đó vào tháng 9-2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh áp thuế mới 25% đối với tủ bếp và đồ nội thất bọc nệm. Các mức thuế này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10-2025 và theo lộ trình sẽ tăng lên lần lượt 50% đối với tủ bếp và 30% đối với đồ nội thất bọc nệm vào năm 2026.

Chính quyền Tổng thống Trump đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng vì không kiểm soát được giá cả, một phần do các mức thuế được áp lên nhiều loại hàng hóa kể từ khi ông nhậm chức vào đầu năm 2025. Ngay cả trước khi thuế 25% đối với đồ nội thất được ban hành, giá cả đã tăng mạnh do các khoản thuế áp lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam - hai nguồn cung đồ nội thất lớn nhất của Mỹ.

“Mỹ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán hiệu quả với các đối tác thương mại để giải quyết các vấn đề về đối ứng thương mại và an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu các sản phẩm gỗ”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Tuy nhiên, với việc các hộ gia đình Mỹ đang chịu gánh nặng từ chi phí sinh hoạt tăng cao, ông Trump đã quyết định hoãn áp mức thuế theo kế hoạch 30% đối với một số đồ nội thất bọc vải và 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm đến ngày 1-1-2027.

Trong một động thái được xem là bước đi khiến Mexico xích lại gần hơn với Mỹ, kể từ ngày 1-1-2026, các biện pháp thuế quan mới của Mexico đối với hàng nhập khẩu, chủ yếu từ các nước châu Á, sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể Mexico sẽ tăng thuế nhập khẩu, trong nhiều trường hợp lên tới 35%, đối với các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với nước này, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Trung Quốc được dự báo sẽ là nước chịu tác động nặng nề nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vụ tấn công bằng UAV làm hư hại cảng Tuapse trên Biển Đen. Ảnh: Reuters

Tin thế giới tối 31-12: Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen

Thế giới

(GLO)- Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen; Nga công bố bản đồ vụ tấn công dinh thự Tổng thống; 18 binh sĩ Campuchia được trao trả về nước; Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-12. 

Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý. Ảnh: CNN

Tin thế giới tối 29-12: Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý

Thế giới

(GLO)- Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý; Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc có dấu hiệu can thiệp không phù hợp vào công việc nhà nước; Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-12. 

Vượt mốc 50.000 km, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dài hơn chu vi Trái đất

Vượt mốc 50.000 km, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dài hơn chu vi Trái đất

Thế giới

(GLO)- Một lần nữa, Trung Quốc khiến thế giới phải “thán phục” bởi những kỷ lục về hạ tầng vừa được xác lập. Ngoài tổng chiều dài đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000 km, dài hơn chu vi của Trái đất, quốc gia này còn sở hữu đường hầm cao tốc dài nhất thế giới xuyên dãy Thiên Sơn.

1 thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt

1 thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt

Thế giới

(GLO)- Đối tượng cầm đầu của tổ chức IS tại Damascus cùng một số trợ thủ thân cận đã bị bắt giữ ngay tại địa điểm ẩn náu ở thành phố al-Moadamiya, ngoại ô thủ đô Damascus vừa bị lực lượng an ninh Syria bắt giữ.

null