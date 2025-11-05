Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giảm ½ mức thuế bổ sung hàng hóa Trung Quốc

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vừa qua.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng với cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai từ hồi đầu năm nay, ông Trump đã quyết định áp thuế bổ sung 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc là nguồn cung chính các chất liên quan đến fentanyl đưa vào Mỹ-loại ma túy đã phá hủy nhiều gia đình và cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Ảnh tư liệu

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30-10 vừa qua, Bắc Kinh đã cam kết tăng cường kiểm soát và ngăn chặn dòng chảy các tiền chất dùng để sản xuất fentanyl sang Mỹ.

Đáp lại, Washington tuyên bố sẽ hạ mức thuế bổ sung từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực từ ngày 10-11. Sắc lệnh mà Tổng thống Trump ký ngày 4-11 chính thức thực thi thỏa thuận này, đồng thời nêu rõ giới chức Mỹ sẽ giám sát việc Trung Quốc thực hiện cam kết đối với thỏa thuận.

Theo Nhà Trắng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cũng đạt được một số thỏa thuận khác, trong đó có việc tiếp tục tạm ngừng áp các mức thuế mang tính đáp trả lẫn nhau đến ngày 10-11-2026.

Các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa phái đoàn hai nước trong những tháng gần đây, đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là đã giúp hạ nhiệt căng thẳng và duy trì sự hòa hoãn tạm thời trong quan hệ thương mại giữa hai nước thêm khoảng 1 năm.