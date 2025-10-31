Trung Quốc đồng ý nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành từ Mỹ

(GLO)- Trung Quốc cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong mùa vụ năm nay, và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ gỡ bỏ các loại thuế không hợp lý áp lên hầu hết nông sản Mỹ, trong đó có đậu nành.

Thông tin được Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins công bố trong bài đăng trên mạng X ngày 30-10. Trước đó, phát biểu sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Trung Quốc sẽ nhập khẩu số lượng đậu nành “đặc biệt lớn” từ Mỹ.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN



Thỏa thuận mới mở đường cho việc khôi phục dòng thương mại đậu nành từng đạt giá trị hơn 12 tỷ USD trong năm 2024 giữa Mỹ và Trung Quốc. Thị trường ngay lập tức phản ứng trước thông tin tích cực trên. Giá hợp đồng đậu nành kỳ hạn giao tháng 1-2026 tại đầu giờ chiều 30-10 đạt mức 11.007 USD/giạ (bushel-đơn vị tính), tăng 1,2% so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Tính đến trước thời điểm ông Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc, Trung Quốc gần như đóng băng hoạt động nhập khẩu đậu nành từ Mỹ trong mùa xuất khẩu năm 2025.

Được biết, đậu nành là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, và Trung Quốc là thị trường tiêu thụ hàng đầu. Sản lượng nhập khẩu 12 triệu tấn trong mùa vụ 2025 ghi nhận mức giảm đáng kể so với nhiều năm qua.

Tuy nhiên, cam kết về mức nhập khẩu 25 triệu tấn mỗi năm trong trung hạn sẽ đưa giao thương trở lại gần với cấp độ bình thường. Năm 2024, Mỹ xuất khẩu khoảng 27 triệu tấn đậu nành sang Trung Quốc.

Cam kết mới này vẫn thấp hơn so với giai đoạn hậu ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một hồi năm 2020, khi xuất khẩu mặt hàng này của Mỹ sang Trung Quốc lên mức 34,2 triệu tấn.