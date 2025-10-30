Mỹ tuyên bố giảm 10% thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ 40 phút, diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phía Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Đoàn Trung Quốc có Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao Vương Nghị, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Phó Thủ tướng Hà Lập Phong.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép. Tổng thống Trump nói thêm rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận kéo dài 1 năm về nguồn cung đất hiếm, có thể được gia hạn hằng năm.

Một nội dung đáng chú ý khác được ông Trump tiết lộ là hai nước sẽ cùng phối hợp về vấn đề Ukraine. Ông cho biết vấn đề "Ukraine được thảo luận rất kỹ. Chúng tôi sẽ cùng làm việc để xem có thể đạt được điều gì đó”. Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý giúp đỡ và hợp tác cùng Mỹ trong vấn đề này. Các nhà quan sát nhận định việc đạt được các bước tiến trong thuế, thỏa thuận fentanyl và đất hiếm, cũng như cam kết hợp tác về Ukraine, cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt bước đầu trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bắc Kinh.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn đang đối đầu trong căng thẳng thương mại kéo dài, liên quan tới nhiều lĩnh vực từ đất hiếm, nông sản đến thuế cảng. Đây cũng là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến công du châu Á của ông Trump, đồng thời mở ra khả năng nối lại đối thoại chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh sau thời gian dài gián đoạn.