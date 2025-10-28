Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

(GLO)- Một cựu quan chức Mỹ đánh giá, có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên vì ông Trump là người "có thể làm những điều bất ngờ" bất chấp lịch trình kế hoạch.

Trước thềm Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc từ ngày 31-10 đến 1-11, dư luận quốc tế đang quan tâm nhiều đến khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới nếu ông Kim Jong Un muốn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều, ngày 30-6-2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trên chuyên cơ trên đường từ Malaysia đến Nhật Bản trong chuyến công du châu Á, nói chuyện với báo giới trên chuyên cơ "Không lực Một" ngày 24-10, Tổng thống Trump nói rằng ông để ngỏ khả năng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới. Nếu diễn ra thì đây sẽ là cuộc tái gặp của hai bên sau hơn 6 năm.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã mô tả Triều Tiên là một “cường quốc hạt nhân” và bày tỏ sự cởi mở trong việc đàm phán với ông Kim Jong Un. “Nếu ông ấy muốn gặp, tôi sẵn sàng”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm lần gặp gần nhất giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra sau khi ông thông báo trên mạng Internet về chuyến thăm Hàn Quốc và bày tỏ sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong Un nếu được đề nghị. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 6-2019 tại làng Panmunjom ở biên giới liên Triều. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc gặp tại Singapore vào năm 2018 và tại Việt Nam năm 2019.

Trong khi đó, phía Triều Tiên nói rằng, một cuộc gặp có thể diễn ra nếu Mỹ chấp nhận quy chế hạt nhân của nước này. Đây là điều mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho là "không thể đảo ngược".

Theo bà Katie McFarland, người từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa hai nhà lãnh đạo vì Tổng thống Trump là người luôn "có thể làm những điều bất ngờ" cho dù đó là hoạt động không có trong lịch trình chính thức. Bà Katie McFarland đưa ra nhận định trên kênh tin tức Newsmax ngày 26-10.

Trong khi đó, bà Oh Hyun-joo, Phó Giám đốc An ninh quốc gia của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, bà không tin cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sớm diễn ra.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 29-10 để gặp Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung trước khi có bài phát biểu tại tiệc trưa dành cho các Giám đốc điều hành của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và tham dự tiệc tối làm việc giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-APEC.

Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30-10.