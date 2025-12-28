Tin thế giới sáng 28-12: Belarus: tên lửa Oreshnik đã được triển khai và sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Ukraine vạch "lằn ranh đỏ", tìm mọi cách chấm dứt xung đột với Nga; Tổng thư ký NATO bác bỏ các kiến nghị tách EU khỏi Mỹ về mặt quân sự; Belarus: tên lửa Oreshnik đã được triển khai và sẵn sàng chiến đấu;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-12.

Ukraine vạch "lằn ranh đỏ", tìm mọi cách chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27-12 tuyên bố những “lằn ranh đỏ” mà Ukraine đặt ra trong các cuộc đàm phán hòa bình bao gồm các vấn đề lãnh thổ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực giảm thiểu các vấn đề còn chưa được giải quyết. Ảnh: Reuters

“Ukraine có những “lằn ranh đỏ” của mình, và tôi tin chắc rằng phía Mỹ có các đề xuất thỏa hiệp - chúng tôi biết rõ những đề xuất đó - và đối phương (Nga) có lẽ cũng có các mục tiêu riêng. Tất cả những vấn đề này đều vô cùng nhạy cảm. Chúng bao gồm vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các bạn đều biết lập trường của tôi, về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ không công nhận bất cứ điều gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu có những cách tiếp cận mới, chúng tôi chắc chắn sẽ trao đổi với người dân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Theo ông, việc thảo luận công khai về các vấn đề trên có thể được tiến hành dưới hình thức trưng cầu ý dân hoặc thông qua một số thay đổi về mặt lập pháp. “Nhưng điều quan trọng nhất là các bảo đảm an ninh. Ngoài vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, các bảo đảm an ninh vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Ukraine không phải là bên khởi xướng cuộc chiến này nhưng đang làm "mọi cách có thể" để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Ukraine phát hiện đường dây tham nhũng mới

Theo báo Pravda, Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) ngày 27-12 đã cố gắng khám xét quốc hội để điều tra một đường dây tham nhũng mới. Tuy vậy, nỗ lực này đã bị cơ quan an ninh cản trở.

Đặc vụ NABU bị an ninh chặn lại bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine ngày 27-12. Ảnh: NABU

"Chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm vạch trần một đường dây tham nhũng có tổ chức, bao gồm cả các nghị sĩ đương nhiệm. Đáng tiếc là nhân viên của Cục An ninh nhà nước đã cản trở việc điều tra tại các ủy ban của Quốc hội Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cụ thể trong thời gian tới", NABU thông báo.

Cuộc điều tra trên diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời đất nước sang Mỹ để đàm phán với Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình. Để được gia nhập Liên minh châu Âu (EU), việc xóa bỏ tình trạng tham nhũng là một trong số những yêu cầu hàng đầu. Tuy vậy, loạt bê bối tham nhũng của Kiev thời gian vừa qua đã khiến uy tín của ông Zelensky bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tổng thư ký NATO bác bỏ các kiến nghị tách EU khỏi Mỹ về mặt quân sự

Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã bác bỏ những lời kêu gọi từ một số nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng, cần tách rời về mặt quân sự khỏi Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington vẫn là một đối tác an ninh đáng tin cậy bất chấp những nghi ngờ ngày càng tăng trong nội bộ EU.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte bác bỏ ý tưởng tách khỏi Mỹ về mặt quân sự. Ảnh: AFP

Ông Mark Rutte cho rằng, châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của mình, bao gồm cả việc tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng nhấn mạnh điều này nên được thực hiện với sự hợp tác với Mỹ chứ không phải bên ngoài khuôn khổ xuyên Đại Tây Dương. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục tham gia quân sự ở châu Âu và cam kết với liên minh.

Những phát biểu của Rutte nhằm phản hồi trực tiếp đối với những bình luận gần đây của một số lãnh đạo châu Âu đang lên tiếng mong muốn thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, tìm kiếm sự tự chủ của EU trong các quyết định chung về an ninh trong tương lai.

Belarus: tên lửa Oreshnik đã được triển khai và sẵn sàng chiến đấu

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik được Nga triển khai ở Belarus. Ảnh: Izvestia

Quân đội Belarus khẳng định các hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga đã được triển khai trên lãnh thổ nước này và đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tờ Izvestia ngày 27-12 đưa tin, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Belarus Pavel Muraveykocho biết: "Các khu vực tác chiến của tổ hợp Oreshnik đã được xác định. Tất cả các đơn vị chiến đấu đang phối hợp để rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị phóng tên lửa. Tất nhiên thời gian này sẽ thay đổi tùy theo nhiều yếu tố, nhưng chỉ mất tối đa vài phút".

Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Belarus nhấn mạnh, việc đưa tổ hợp Oreshnik vào trực chiến đồng nghĩa trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất

Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy vị trí mà Nga có khả năng đang bố trí tên lửa hành trình siêu thanh Oreshnik mang đầu đạn hạt nhân mới tại căn cứ không quân Krichev ở Belarus. Ảnh: Reuters

Trước đó, ảnh phân tích vệ tinh của Planet Labs đã tiết lộ về việc một hệ thống Oreshnik đang được triển khai ở căn cứ không quân cũ gần thị trấn Krichev, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 307km.

Iran tuyên bố chiến tranh toàn diện với Israel và phương Tây

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Mỹ, Israel và châu Âu đang tiến hành “cuộc chiến tổng lực” chống lại nước này.

Trong một phát biểu hôm 27-12, Tổng thống Masoud Pezeshkian đánh giá, Iran đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực với Mỹ, Israel và châu Âu, khi các quốc gia này muốn “khuất phục” Iran. Ông Masoud Pezeshkian cho rằng, cuộc chiến này còn phức tạp và khó khăn hơn so với cuộc xung đột vũ trang với Iraq vào những năm 1980.

Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra 6 tháng sau khi Israel phát động các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran. Sau đó, Mỹ cũng tham gia chiến dịch, với việc ném bom ba địa điểm hạt nhân của Iran.

Trong khi Anh, Pháp và Đức hồi tháng 9/2025 đã kích hoạt “cơ chế phục hồi” theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận này, dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.