Tin thế giới tối 27-12: Không quân Ukraine đánh chặn hàng trăm tên lửa và UAV của Nga

(GLO)- Không quân Ukraine đánh chặn hàng trăm tên lửa và UAV của Nga; Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn; New York tê liệt vì bão tuyết; Nhật Bản: Đâm xe liên hoàn trên cao tốc, 28 người thương vong;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-12.

Không quân Ukraine đánh chặn hàng trăm tên lửa và UAV của Nga

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay (27-12) cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal, 7 tên lửa hành trình Iskander-K phóng từ mặt đất, 21 tên lửa hành trình Kh-101 và 2 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, cùng 519 máy bay không người lái (UAV) các loại.

"Các đơn vị phòng không đã chặn được 6 tên lửa Iskander-M và Kinzhal, 4 quả Iskander-K, 19 tên lửa Kh-101 và 474 phi cơ các loại. Một tên lửa không tiếp cận được mục tiêu và 15 UAV bay lạc. Tổng cộng 10 tên lửa và 25 UAV đã đánh trúng 30 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 16 vị trí", cơ quan này cho hay.

Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp đất nước, trong đó có những hạ tầng ở Kiev và khu vực lân cận, đã bị trúng đòn và họ phải tiến hành cắt điện khẩn cấp trên khắp thủ đô. Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo khoảng 600.000 hộ gia đình tại nước này đã mất điện sau trận tập kích.



Tổng thống Trump dội gáo nước lạnh vào kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự hoài nghi đối với đề xuất hòa bình mới nhất của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt xung đột với Liên bang Nga, cho rằng các cuộc thảo luận chỉ có thể tiến triển khi có sự chấp thuận của ông. Thông tin do kênh RT của Liên bang Nga đăng tải ngày 27-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 23-9-2025. Ảnh: AA/TTXVN

Những phát biểu nêu trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh ông dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida vào ngày 28-12.

Trước đó vào ngày 24-12, báo káo The Kyiv Post của Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã công bố đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm, mà ông cho biết đã được thảo luận với các quan chức Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột.

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Sáng 27-12, tại cửa khẩu biên giới Ban Phakkad ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đã đại diện hai nước ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm khôi phục ổn định, cho phép thường dân sống quanh khu vực biên giới trở về nhà và ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: AFP

Các cuộc thảo luận về hoàn thiện thỏa thuận ngừng bắn này đã được các Ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước thông qua về nguyên tắc sau 3 ngày đàm phán kỹ thuật có sự tham gia của các quan chức quân sự.

Tướng Natthaphon, người đồng thời là Chủ tịch GBC của Thái Lan, cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

New York tê liệt vì bão tuyết

Một trận bão tuyết mùa đông lớn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực tại Đông Bắc nước Mỹ, mang theo lượng tuyết dày và băng giá nguy hiểm.

Một trận bão mùa đông lớn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực tại Đông Bắc nước Mỹ. Ảnh: Getty Images

Tuyết bắt đầu rơi tại thành phố New York từ chiều tối ngày 26-12 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ tiếp diễn trong suốt cuối tuần, kèm theo gió mạnh và nhiệt độ xuống thấp. Thành phố New York, được dự báo sẽ hứng chịu lượng tuyết lớn nhất trong gần bốn năm qua, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân trong dịp cuối năm.

Chính quyền bang New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi tuyết rơi dày khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn giảm, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Cơn bão cũng gây gián đoạn nghiêm trọng đối với ngành hàng không Mỹ. Hơn 5.500 chuyến bay đến, đi hoặc quá cảnh tại Mỹ đã bị hoãn trong ngày 26-12. Ngoài ra, gần 1.200 chuyến bay nội địa bị hủy.

Nhật Bản: Đâm xe liên hoàn trên cao tốc, 28 người thương vong

Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc Kan-etsu, tỉnh Gunma, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo news

Một vụ đâm xe liên hoàn đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc ở tỉnh Gunma của Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.

"Vụ việc xảy ra vào lúc 19h30 tối 26-12 khi một xe tải bị trượt bánh và lật ngang ra đường, sau đó bị một xe tải lớn hơn đâm vào từ phía sau. Hàng chục phương tiện sau đó đã không phản ứng kịp và đâm liên tiếp vào nhau. Rất nhiều chiếc xe đã bốc cháy và lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 7 giờ đồng hồ để khống chế ngọn lửa", hãng tin Kyodo news cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Kan-etsu tỉnh Gunma trong ảnh chụp ngày 27-12. Ảnh: AP

Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho do mặt đường trơn trượt vì tuyết rơi dày.

"Xe tải của tôi đâm vào dải phân cách khi cố né một chiếc xe ở phía trước. Sau đó, tôi nghe thấy 4 tiếng nổ vang lên sau lưng mình. Đường trơn trượt khiến việc điều khiển xe gặp nhiều khó khăn, tôi đã vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình", một nhân chứng 60 tuổi kể.

Hiện đường cao tốc Kan-etsu đang bị phong tỏa cả 2 chiều để lực lượng cứu hộ có thể đưa các phương tiện gặp nạn ra ngoài.