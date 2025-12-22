Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump phục hồi so với tháng trước

H.M (Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VnExpress)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai với tỉ lệ ủng hộ tăng nhẹ. Nếu tháng 11, tỷ lệ ủng hộ ông là 41% thì đã tăng lên gần 45% vào tháng cuối năm.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai là 41% vào tháng trước trong bối cảnh chính phủ đóng cửa kỷ lục. Kể từ đó, tỉ lệ này đã tăng nhẹ lên khoảng 45%.

ti-le-ung-ho-ong-trump-6397-8044.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Kể từ đầu năm đến nay, sau khi trở lại cương vị Tổng thống lần thứ 2, tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump bị giảm mạnh vào mùa xuân khi chính quyền đẩy mạnh chiến dịch trấn áp nhập cư gây tranh cãi và áp đặt thuế quan cao đối với các đối tác thương mại, làm chao đảo thị trường chứng khoán. Sau đó, dần phục hồi vào giữa năm với 44% và 48% rồi lại tuột xuống quanh mức 40% cho đến tháng 11 là 41%. Nhờ chỉnh phủ chấm dứt đợt đóng cửa mới đây, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã có phần cải thiện.

Ông Trump nhiều lần ám chỉ khả năng tranh cử năm 2028, dù Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ. "Tôi không đùa. Rất nhiều người muốn tôi tranh cử" - ông Trump nói khi trả lời phỏng vấn hồi tháng 3.

Mới đây, tỷ phú Miriam Adelson đề nghị quyên góp thêm 250 triệu USD cho Tổng thống Trump nếu ông tranh cử nhiệm kỳ ba vào năm 2028.

