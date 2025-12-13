Tổng thống Mỹ bị kiện vì kế hoạch cải tạo Nhà Trắng

Quỹ Bảo tồn di sản lịch sử quốc gia Mỹ ngày 12/12 đã chính thức đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan dự án xây dựng phòng tiệc mới tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quỹ Bảo tồn di sản lịch sử quốc gia Mỹ ngày 12/12 đã chính thức đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan dự án xây dựng phòng tiệc mới tại Nhà Trắng.

Tổ chức này cáo buộc chính quyền Mỹ đã phớt lờ các thủ tục rà soát bắt buộc và không xin phép Quốc hội trước khi tiến hành phá dỡ Cánh Đông lịch sử.

Theo nội dung đơn kiện, tổ chức trên cho rằng không có tổng thống nào được phép tự ý phá bỏ bất kỳ phần nào của Nhà Trắng mà không trải qua các quy trình xem xét pháp lý cần thiết, việc xây dựng một phòng dạ tiệc quy mô lớn trên tài sản công phải được công chúng biết và có cơ hội tham khảo ý kiến, điều mà họ cho rằng đã không xảy ra trong dự án này.

Phía nguyên đơn yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh dừng ngay lập tức dự án phòng dạ tiệc rộng hơn 8.361 m2 cho đến khi tất cả các đánh giá pháp lý, môi trường và sự phê chuẩn của Quốc hội được hoàn tất.

Đơn kiện cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không trình kế hoạch phá dỡ lên Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, Ủy ban Mỹ thuật và Quốc hội trước khi khởi công.

Nhà Trắng lập tức phản bác mạnh mẽ. Người phát ngôn Davis Ingle khẳng định Tổng thống Trump có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để hiện đại hóa, tu sửa và làm đẹp Tòa Bạch ốc, tương tự như những gì các tổng thống tiền nhiệm từng thực hiện. Ông nhấn mạnh đây là một dự án cải tạo hợp pháp, nhằm nâng tầm một biểu tượng quốc gia.

Công trình phòng tiệc khởi động từ tháng 10, kéo theo việc phá dỡ Cánh Đông lịch sử. Dự án được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân, với chi phí ước tính khoảng 300 triệu USD, tăng so với mức 200 triệu USD được công bố hồi mùa Hè.

Chính quyền cho biết công trình sẽ mang lại một không gian trang trọng, xứng tầm cho các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, nhóm bảo tồn cũng cáo buộc rằng dự án vi phạm nhiều đạo luật liên bang, bao gồm Đạo luật Thủ tục hành chính và Đạo luật chính sách môi trường quốc gia, thậm chí cho rằng Tổng thống Trump đã hành động vượt quá thẩm quyền hiến định.

Tuy nhiên, phía chính quyền coi đây là một đòn tấn công chính trị quen thuộc nhằm cản trở các sáng kiến cải tổ của Tổng thống Trump.

Dự kiến, Nhà Trắng sẽ trình kế hoạch xây dựng phòng tiệc mới của ông Trump lên ủy ban quy hoạch liên bang trước cuối năm nay.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)