Tin thế giới sáng 31-12: Ukraine điều tra vụ lữ đoàn rút lui bỏ lại dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole

(GLO)- Ukraine điều tra vụ lữ đoàn rút lui bỏ lại dữ liệu nhạy cảm ở Huliaipole; Lộ diện siêu tên lửa vượt âm Oreshnik; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 357 nghi phạmkhủng bố; Singapore sẽ phạt roi tội phạm lừa đảo... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-12.

Ukraine điều tra vụ lữ đoàn ở Huliaipole bỏ lại dữ liệu nhạy cảm khi rút lui

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Reuters

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, cho biết quân đội Ukraine đã để mất một sở chỉ huy ở khu vực Huliaipolevào tay Nga sau khi Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 không giữ vững được tuyến phòng thủ.

Khi đơn vị rút khỏi sở chỉ huy, binh sĩ đã bỏ lại nhiều trang bị quân sự, cờ hiệu, đồ dùng cá nhân và cả những tài liệu có thể chứa thông tin nhạy cảm. Trước đó, phía Nga cho biết Ukraine đã để lại laptop, điện thoại mở khóa.

Ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine hoàn toàn có cơ hội tiêu hủy số trang bị và tài liệu này trước khi rút lui nhằm ngăn chúng rơi vào tay đối phương, nhưng điều đó đã không được thực hiện.

Cảnh đổ nát ở thành phố Huliaipole do xung đột. Ảnh: The Kyive Independent

“Cách tổ chức và điều hành chỉ huy ở cấp tiểu đoàn lẽ ra có thể được triển khai theo cách khác", ông Syrskyi nói, đồng thời cho biết vào thời điểm đó, lực lượng tăng viện từ Lữ đoàn Tấn công số 5 đã trên đường tới hỗ trợ đơn vị này.

Theo ông, cơ quan thực thi pháp luật quân sự hiện đang tiến hành điều tra vụ việc, và hành động của chỉ huy tiểu đoàn sẽ được xem xét dưới góc độ pháp lý trước tiên.

Lộ diện siêu tên lửa vượt âm Oreshnik

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30-12 lần đầu tiên công bố hình ảnh tổ hợp tên lửa siêu vượt âm mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, đồng thời thông báo vũ khí này đã được triển khai tại nước láng giềng Belarus.

Một đoạn video được đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy tổ hợp Oreshnik đang di chuyển vào khu vực rừng rậm rồi dừng lại, sau đó các quân nhân phủ lưới ngụy trang lên hệ thống này.

Các binh sĩ triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tại Belarus. Ảnh: Reuters

“Tất cả các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ trực chiến cũng như cho việc bố trí chỗ ở của quân nhân Nga đã được chuẩn bị từ trước”, quân đội Nga cho biết trong tuyên bố kèm theo video.

Theo John Foreman, chuyên gia của viện nghiên cứu Chatham House và từng làm tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, việc Nga triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus là phản ứng của Nga trước việc Mỹ dự kiến triển khai các tên lửa thông thường, bao gồm tên lửa siêu vượt âm tầm trung Dark Eagle, tại Đức vào năm tới.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 357 nghi phạm trong chiến dịch chống khủng bố toàn quốc

Tiếp tục chiến dịch tấn công trấn áp khủng bố quy mô lớn trên toàn lãnh thổ, hôm 30-12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thêm hàng chục cuộc bố ráp, bắt giữ hơn 100 nghi phạm là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Yalova sau một vụ đấu súng với phiến quân IS. Ảnh: Reuters

Đến tối cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết các lượng an ninh nước này đã bắt giữ tổng cộng 357 nghi phạm là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chiến dịch chống khủng bố mới nhất được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt triển khai tại 21 tỉnh của nước này, với sự tham gia của hàng chục nghìn nhân viên an ninh. Chiến dịch được tiến hành trong bối cảnh quốc gia láng giềng Syria và các lực lượng đồng minh, cũng đang đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố.

Syria ban hành lệnh giới nghiêm tại Latakia

Chính quyền Syria ngày 30-12 đã ban hành lệnh giới nghiêm qua đêm tại thành phố cảng Latakia, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các khu dân cư chủ yếu là người Alawite một ngày trước đó.

Lực lượng an ninh tuần tra trong đêm ở Latakia sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố, ngày 30-12-2025. Ảnh: AA

Bộ Nội vụ Syria thông báo, lệnh giới nghiêm tại thành phố Latakia, có hiệu lực từ 17h00 ngày 30/12 đến 6h00 ngày 31/12 (giờ địa phương).

Trước đó, hôm 28-12, 3 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương, trong các cuộc biểu tình của cộng đồng thiểu số Alawite sau vụ đánh bom ở thành phố Homs. Theo một nguồn tin an ninh, một trong số họ là thành viên của lực lượng an ninh Syria.

Singapore sẽ phạt roi tội phạm lừa đảo

Từ ngày 30-12, Singapore chính thức áp dụng hình phạt đánh roi bắt buộc đối với các vụ lừa đảo nghiêm trọng. Đây là nỗ lực mới nhất của quốc gia Đông Nam Á này nhằm đối phó với vấn nạn lừa đảo đang gây tổn thất lớn cho nền kinh tế.

Một tấm bảng tuyên truyền chống chừa đảo trên đường phố Singapore. Ảnh: RTE

Quyết định trên là một phần trong nội dung sửa đổi Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội Singapore thông qua tháng 11 vừa qua. Theo đó, các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, thành viên của các đường dây hoặc người tuyển mộ có thể bị phạt tối thiểu 6 roi và tối đa 24 roi. Hình phạt mới này sẽ được áp dụng song song với những án phạt tù và phạt tiền hiện hành.

Theo số liệu được Bộ Nội vụ công bố tháng 11, nền kinh tế Singapore chịu thiệt hại hơn 2,8 tỷ USD do các vụ lừa đảo trong giai đoạn từ năm 2020 đến nửa đầu năm nay, với khoảng 190.000 trường hợp lừa đảo đã được ghi nhận.