Tổng thống Mỹ rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi loạt thành phố lớn

G.B (Theo SGGPO, NDO)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi loạt thành phố lớn như: Chicago, Los Angeles và Portland. Ông cảnh báo rằng lực lượng này có thể tái triển khai nếu tình hình tội phạm xấu đi.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia tuần tra ở nhà ga trung tâm của Washington D.C hôm 14-8-2025. Ảnh: AFP/TNO
Quyết định được đưa ra sau các phán quyết tư pháp hạn chế quyền kiểm soát liên bang.

CNN dẫn thông báo trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Chúng tôi đang rút các đơn vị Vệ binh quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles và Portland, dù thực tế tội phạm đã giảm mạnh ở những thành phố đó nhờ sự hiện diện của lực lượng này".

Theo Tổng thống Trump, 3 thành phố này "đáng lẽ đã sụp đổ nếu không có sự can thiệp từ chính quyền liên bang. Chúng tôi sẽ trở lại, có thể là dưới hình thức rất khác và mạnh mẽ hơn, nếu tình hình tội phạm tái phát".

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025 đã triển khai các chính sách mạnh tay để ứng phó nhập cư trái phép và tội phạm. Ông cho rằng điều động Vệ binh quốc gia đến các thành phố như Los Angeles, Chicago, Memphis, Portland và thủ đô Washington là cần thiết để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang khỏi người biểu tình.

Tuy nhiên, nỗ lực của ông đã gặp nhiều thách thức pháp lý. Chính quyền các địa phương cho rằng Tổng thống Mỹ đang cường điệu hóa mối lo ngại về tội phạm bạo lực và hành động can thiệp từ liên bang chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Họ đệ đơn kiện lên tòa án liên bang và nhận được phán quyết có lợi từ thẩm phán, chặn ý định của Tổng thống Mỹ.

Ngược lại, Nhà Trắng khẳng định quyết định triển khai Vệ binh quốc gia của Tổng thống Trump là hợp pháp và cần thiết, cáo buộc giới lãnh đạo các địa phương "dung túng bạo lực, làm suy yếu an ninh công cộng".

Tổng thống D. Trump thông báo rút Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles và Portland. Clip nguồn NDO
