Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago, dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) đã tập trung ngày 7-10 tại một cơ sở quân sự gần Chicago. Ông Trump nhấn mạnh: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản”. 

Động thái của ông Trump này đang làm gia tăng tranh cãi về giới hạn quyền lực của tổng thống.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông “để ngỏ khả năng” sử dụng đạo luật có từ hàng thế kỷ trước nhằm phớt lờ các phán quyết của tòa án cản trở việc điều động lực lượng tới các thành phố như Portland (bang Oregon) hay Chicago (bang Illinois). Một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn việc triển khai binh sĩ tới Portland, trong khi một thẩm phán khác cho phép triển khai tạm thời tại Chicago, nơi các đặc vụ liên bang đang tăng cường trấn áp tình trạng nhập cư trái phép.

trump2-71025.jpg
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump nhấn mạnh: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản”.

Luật Chống nổi dậy cho phép tổng thống triển khai quân đội để dập tắt tình trạng bất ổn và lần gần nhất được sử dụng vào năm 1992 trong các cuộc bạo loạn tại Los Angeles. Theo luật liên bang, quân đội và Vệ binh Quốc gia thông thường không được phép thực thi pháp luật dân sự, song đạo luật này cho phép ngoại lệ trong các tình huống khẩn cấp.

Giới quan sát cảnh báo việc ông Trump cân nhắc viện dẫn đạo luật này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm. Tại bang Illinois, Thống đốc J.B. Pritzker cáo buộc Tổng thống Trump đang nỗ lực “quân sự hóa các thành phố Mỹ”. Chính quyền bang Illinois và thành phố Chicago ngày 6/10 đã đệ đơn kiện nhằm ngăn lệnh điều động 300 binh sĩ Vệ binh Illinois và 400 binh sĩ Vệ binh Texas tới Chicago. Thẩm phán liên bang April Perry cho phép triển khai tạm thời nhưng yêu cầu chính phủ nộp phản hồi trước ngày 9/10.

Trong khi đó, tại Portland, một thẩm phán khác đã ra lệnh tạm dừng việc điều động lực lượng tới thành phố này. Theo giới chức địa phương, các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump nhìn chung ôn hòa và quy mô nhỏ, không giống với tình trạng “chiến trường” mà ông Trump mô tả.

Các binh sĩ Texas được nhìn thấy tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị lục quân ở Elwood, cách Chicago khoảng 80 km. Hiện chưa rõ khi nào họ sẽ bắt đầu hoạt động trong thành phố.

Giới phân tích nhận định bất kỳ động thái nào của ông Trump nhằm viện dẫn Luật Chống nổi dậy sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức pháp lý, dù Tòa án Tối cao từng phán quyết rằng tổng thống là người duy nhất có quyền xác định điều kiện áp dụng đạo luật này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ Philippines đưa thi thể ra khỏi đống một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cebu. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 3-10: Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy

Thế giới

(GLO)- Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy; Tổng thống Putin phản pháo khi Nga bị gọi là "hổ giấy"; Israel bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế, tấn công đẫm máu vào Gaza; Ấn Độ-Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 .. là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-10.

Tổng thống Putin kích hoạt "kế hoạch Belousov".

Nga ồ ạt tập kích Ukraine: Tổng thống Putin kích hoạt “kế hoạch Belousov”

Thế giới

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang tháng 10-2025 nóng rực khi Nga tung loạt tập kích bằng tên lửa và UAV, đánh mạnh vào Kharkov và Kupyansk, đồng thời phát động “kế hoạch Belousov” nhằm triệt hạ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông. NATO lập tức họp khẩn, cân nhắc cả kịch bản vùng cấm bay.

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Thế giới

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025. 

null