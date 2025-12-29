Tin thế giới tối 29-12: Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý

(GLO)- Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý; Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc có dấu hiệu can thiệp không phù hợp vào công việc nhà nước; Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-12.

Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không đồng ý ngừng bắn trong khi Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đồng tình với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine sẽ không hiệu quả.

Ảnh minh họa: Getty Images

“Không phải là ngừng bắn, và đó là một trong những điểm mà chúng tôi đang làm việc ngay lúc này. Không, không phải là ngừng bắn. Ông ấy (Tổng thống Putin) cảm thấy như vậy. Các bạn biết đấy, họ đang giao tranh, và nếu dừng lại rồi sau đó lại phải bắt đầu lại - điều này là có thể xảy ra - thì ông ấy không muốn rơi vào tình thế đó. Tôi hiểu quan điểm ấy”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự Mar-a-Lago của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida vào ngày 28-12.

Tổng thống Trump cho biết thêm Nga "sẽ giúp đỡ" việc tái thiết Ukraine nếu chiến tranh kết thúc.

Quốc gia đầu tiên tiên đưa vũ khí laser vào biên chế

Quân đội Israel ngày 28-12 tuyên bố hệ thống vũ khí laser Iron Beam (Tia sắt) của nước này đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Israel đã tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống vũ khí laser Iron Beam từ tập đoàn quân sự Rafael. Hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không "Vòm Sắt".

Hệ thống laser Tia Sắt tại buổi lễ bàn giao cho quân đội Israel hôm 28-12. Ảnh: BQP Israel

"Chúng ta đang được chứng kiến một cột mốc lịch sử. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một hệ thống đánh chặn bằng laser công suất cao đạt đến mức độ sẵn sàng tác chiến. Iron Beam sẽ thay đổi cuộc chơi, và gửi đi một thông điệp rõ ràng tới mọi đối thủ: đừng thách thức chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố.

Iron Beam hệ thống vũ khí laser năng lượng cao (HELWS) có công suất 100kW, đã thành công thực hành đánh chặn UAV, đạn pháo cối, tên lửa đạn đạo và tên lửa chống tăng. Theo Times of Israel, Iron Beam không được thiết kế để thay thế các hệ thống phòng không hiện hành, mà sẽ đóng vai trò bổ trợ, chuyên bắn hạ mục tiêu nhỏ để các hệ thống như David’s Sling và Arrow có thể tập trung ngăn chặn các nguy cơ lớn hơn.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc có dấu hiệu can thiệp không phù hợp vào công việc nhà nước

Ngày 29-12, cơ quan công tố Hàn Quốc công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 180 ngày cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee có dấu hiệu can thiệp không phù hợp vào công việc nhà nước, liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin trên được công bố tại cuộc họp báo của nhóm công tố đặc biệt tại thủ đô Seoul. Kể từ khi được thành lập hồi tháng 7-2025, nhóm công tố đặc biệt tập trung làm rõ 3 nội dung chính, gồm các cáo buộc liên quan tới giao dịch chứng khoán, việc tiếp nhận các dịch vụ khảo sát dư luận mà không phải trả phí và việc nhận quà tặng có giá trị từ một số cá nhân, tổ chức.

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. Ảnh: Reuters

Về các giao dịch chứng khoán, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị điều tra liên quan tới các nghi vấn thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, đại lý phân phối của thương hiệu xe ô tô BMW tại Hàn Quốc, nhằm thu lợi bất hợp pháp 810 triệu won trong giai đoạn 2010-2012. Về tiếp nhận các dịch vụ khảo sát dư luận, bà Kim bị cáo buộc đã nhận các cuộc thăm dò dư luận có giá trị khoảng 270 triệu won mà không phải trả chi phí.

Tuần trước, nhóm công tố đặc biệt đã tiếp tục truy tố bà Kim với cáo buộc nhận các món quà xa xỉ từ giới doanh nghiệp và một số cá nhân khác để đổi lấy các vị trí trong bộ máy nhà nước và sự ủng hộ đối với các đề cử chính trị. Theo cáo buộc, tổng giá trị các món quà mà bà Kim đã nhận lên tới 370 triệu won (khoảng 258.000 USD).

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố và truy tố nhiều cá nhân liên quan.

Người đứng đầu nhóm công tố đặc biệt nhấn mạnh rằng dù cuộc điều tra đã kết thúc, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp nhằm bảo đảm việc xử lý vụ việc được tiến hành đầy đủ, đúng pháp luật.

Dự kiến, tòa án tại Seoul sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bà Kim vào ngày 28-1 tới.

Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 29-12 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa diễn ra hôm 28-12, đồng thời nhấn mạnh tính toàn vẹn của năng lực răn đe hạt nhân cũng như khả năng phản công của Bình Nhưỡng trước các mối đe dọa an ninh.

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi trong ngày nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, ngày 29-12-2025. Ảnh: KCNA/Reuters

Đây là hoạt động mới nhất trong chuỗi sự kiện quân sự có sự tham dự của ông Kim Jong Un, nhằm thể hiện những bước tiến về quốc phòng và kinh tế của Triều Tiên trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi trong ngày nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, ngày 29-12-2025. Ảnh: KCNA/Reuters

KCNA cho biết ông Kim Jong Un bày tỏ “sự hài lòng lớn” khi các tên lửa hành trình bay theo quỹ đạo trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu đã định. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định việc thường xuyên kiểm tra độ tin cậy và khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng răn đe hạt nhân là “một hoạt động có trách nhiệm”, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với “nhiều mối đe dọa an ninh khác nhau”.

Ông Kim Jong Un tái khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển “không giới hạn” của lực lượng chiến đấu hạt nhân.

Indonesia hạn chế trẻ em truy cập vào mạng xã hội

Nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong không gian kỹ thuật số, chính phủ Indonesia chuẩn bị áp đặt các hạn chế đối với việc trẻ em và thanh thiếu niên truy cập mạng xã hội bắt đầu từ năm 2026.

Chính phủ Malaysia đã bắt đầu thí điểm hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội tại một số khu vực. Ảnh: The Jakarta Post

Quy định về Bảo vệ Trẻ em trong Không gian Kỹ thuật số của Indonesia (PP Tunas), nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại trên không gian mạng, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1-3-2026. Theo đó tất cả các nhà cung cấp hệ thống điện tử, bao gồm mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và nền tảng thương mại điện tử, phải thực thi các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với người dùng. Quy định cũng cấm các nền tảng thực hiện việc lập hồ sơ, thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến trẻ em. Nếu các nền tảng không tuân thủ quy định sẽ có các biện pháp trừng phạt, từ cảnh cáo, phạt tiền đến chấm dứt quyền truy cập.