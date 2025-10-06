Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Mỹ điều lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ an ninh tại Portland

P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 5-10, quân đội Mỹ cho biết có kế hoạch điều chuyển khoảng 200 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia California từ khu vực Los Angeles đến thành phố Portland, bang Oregon, theo chiến thuật mới nhằm thực hiện các kế hoạch do Tổng thống Donald Trump công bố.

Việc điều động được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Trump để hỗ trợ Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ cùng các nhân viên liên bang khác thực hiện nhiệm vụ chính thức, bao gồm việc thực thi luật liên bang và bảo vệ tài sản liên bang.

luc-luong-ve-binh-quoc-gia-my.jpg
Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ gác tại Washington, D.C. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Trước đó hôm 27-9, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đưa tất cả các lực lượng cần thiết tới Portland, đặt 200 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon đưới quyền kiểm soát của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Chính quyền bang Oregon và thành phố Portland ngay lập tức đã nộp đơn kiện phản đối động thái này, thẩm phán liên bang Karin Immergut cũng ra phán quyết hôm 4-10 rằng thiếu bằng chứng cho thấy việc điều chuyển này là cần thiết.

Về phần mình, Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 5-10 cho biết số lượng binh sĩ được điều động là khoảng 300 người, đồng thời tuyên bố sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Trump.

