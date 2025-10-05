Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thẩm phán chặn quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới Portland của Tổng thống Donald Trump

(GLO)- Ngày 4-10, Thẩm phán liên bang Karin Immergut tại thành phố Portland đã ra phán quyết tạm thời ngăn Tổng thống Donald Trump triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon tới Portland trong bối cảnh vụ kiện phản đối quyết định của ông Trump đang được tiếp tục xem xét.

Đây được xem là “bước lùi” đối với Tổng thống Trump, người từng nhiều lần điều động hoặc đề nghị điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đơn vị quân đội tới một số bang nhằm hỗ trợ xử lý tình hình an ninh.

Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ gác tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN (Tư liệu)

Thẩm phán Immergut là người được Tổng thống Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu của ông và bà đã yêu cầu tạm dừng kế hoạch triển khai ít nhất đến ngày 18-10 với lý do không có bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình gần đây ở Portland là hành vi nổi loạn hoặc gây cản trở nghiêm trọng cho công tác thực thi pháp luật.

Phán quyết được ban hành trong khuôn khổ vụ kiện do Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield – một thành viên của đảng Dân chủ – nộp lên tòa án hôm 28-9, một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gửi quân tới Portland để bảo vệ các cơ sở nhập cư liên bang khỏi các các mối đe dọa trong nước.

Trước đó, ông Trump cũng đã nhấn mạnh đến tình hình an ninh nghiêm trọng tại Portland. Trong đơn kiện, ông Dan Rayfield lập luận rằng việc triển khai lính Vệ binh Quốc gia tới Portland là hành vi vi phạm nhiều đạo luật liên bang và quyền của bang Oregon.

Chính quyền bang Oregon đã yêu cầu tòa án xem xét lại tính hợp pháp của quyết định triển khai quân, cho rằng Tổng thống Trump phóng đại mối đe dọa từ các cuộc biểu tình để biện minh cho việc kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang.

Trong một thông báo, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Orgon khẳng định các cuộc biểu tình ở thành phố Portland chỉ ở "mức nhỏ và ôn hòa", và cũng không có bất kỳ vụ bắt giữ nào kể từ ngày 19-6.Đây là vụ kiện mới nhất liên quan đến các đợt triển khai binh lính của Tổng thống Trump tới những thành phố mà ông cho là có tình hình an ninh bất ổn.

Trước đó, ông đã điều quân tới Los Angeles, Washington D.C. và California. Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thành phố Chicago nhằm bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang, bất chấp sự phản đối của chính quyền bang.

