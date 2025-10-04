Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Thất bại bỏ phiếu tại Thượng viện, Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa ít nhất 2 ngày nữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Thượng viện Mỹ ngày 3-10 một lần nữa thất bại trong việc mở cửa lại chính phủ liên bang, khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ những gia hạn ngân sách giống hệt nhau đã được xem xét suốt cả tuần này.

Với số phiếu 54-44, dự luật cấp ngân sách tạm thời cho đến 21-11 do đảng Cộng hòa hậu thuẫn đã không được thông qua do chưa đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết.

Giống như các cuộc bỏ phiếu trước trong tuần, có 3 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi có duy nhất 1 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.

dong-cua-41025-10.jpg
Thông báo đóng cửa được dán bên ngoài đài tưởng niệm Washington, Mỹ, ngày 1/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện để thông qua kế hoạch tạm thời cấp ngân sách do đảng Dân chủ hậu thuẫn cũng đã thất bại với số phiếu 46-52. Thượng viện Mỹ sẽ nghỉ cho đến 6-10, do đó tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ tiếp tục ít nhất thêm 2 ngày nữa.

Ngoài ra, việc thay đổi đề xuất hiện tại sẽ trở nên khó khăn khi Hạ viện, nơi đã hủy bỏ các cuộc bỏ phiếu trong tuần này nhằm gây áp lực buộc đảng Dân chủ chấp nhận dự luật của đảng Cộng hòa, dự kiến cũng sẽ ngừng họp vào tuần tới.

Tại Điện Capitol, các cuộc thảo luận sơ bộ vẫn diễn ra để tìm ra một thỏa hiệp có thể phá vỡ bế tắc. Một lựa chọn có thể là gia hạn ngân sách ngắn hơn đến ngày 31-10, điều mà đảng Dân chủ cho rằng có thể duy trì áp lực buộc đảng Cộng hòa gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) trước khi giai đoạn mở đăng ký bắt đầu ngày 1-11.

Gia hạn trợ cấp ACA là một trong những yêu cầu chính của đảng Dân chủ, cho rằng họ không thể bỏ phiếu cấp ngân sách cho chính phủ nếu đảng Cộng hòa không đàm phán với họ về vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Đảng Cộng hòa cho biết có chỗ để đàm phán, nhưng chỉ khi chính phủ mở cửa. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đều khẳng định hôm 3-10 rằng lập trường của họ không thay đổi. Về mặt công khai, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng đóng cửa.

Truyền thông Mỹ cho biết đằng sau hậu trường, các nhà lập pháp của cả hai đảng đang có các cuộc thảo luận không chính thức nhằm xây dựng một thỏa thuận có thể nhận đủ sự ủng hộ của đảng Dân chủ để thông qua một biện pháp cấp ngân sách. Những người tham gia các cuộc thảo luận cho biết họ chưa thống nhất quanh một kế hoạch duy nhất, và họ sẽ cần sự đồng thuận từ lãnh đạo Thượng viện để đạt được tiến triển thực sự.

Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng ngày 3-10 một lần nữa báo hiệu rằng sẽ có các đợt sa thải nếu chính phủ vẫn đóng cửa. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo rằng chính quyền Trump đang "tích cực xem xét" nơi sẽ cắt giảm.

Hơn 750.000 nhân viên liên bang bị nghỉ việc không lương, và nhiều người khác đang làm việc nhưng không được trả lương, kể từ khi các luật về ngân sách hết hiệu lực vào sáng sớm 1-10 khi năm tài khóa mới bắt đầu. Nhiều cơ quan liên bang gần như ngừng hoạt động hoàn toàn, dù các chức năng an ninh quốc gia và thực thi pháp luật vẫn tiếp tục.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ Philippines đưa thi thể ra khỏi đống một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cebu. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 3-10: Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy

Thế giới

(GLO)- Hơn 100 UAV của Ukraine bị Nga phá hủy; Tổng thống Putin phản pháo khi Nga bị gọi là "hổ giấy"; Israel bắt giữ hơn 400 nhà hoạt động quốc tế, tấn công đẫm máu vào Gaza; Ấn Độ-Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 .. là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-10.

Tổng thống Putin kích hoạt "kế hoạch Belousov".

Nga ồ ạt tập kích Ukraine: Tổng thống Putin kích hoạt “kế hoạch Belousov”

Thế giới

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang tháng 10-2025 nóng rực khi Nga tung loạt tập kích bằng tên lửa và UAV, đánh mạnh vào Kharkov và Kupyansk, đồng thời phát động “kế hoạch Belousov” nhằm triệt hạ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông. NATO lập tức họp khẩn, cân nhắc cả kịch bản vùng cấm bay.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ: Chính phủ liên bang cận kề đóng cửa khi hai đảng không tìm được thỏa hiệp

Thế giới

(GLO)- Các thượng nghị sĩ Mỹ tối 30-9 (giờ địa phương, tức sáng 1-10 theo giờ Việt Nam) đã bác bỏ 2 kế hoạch do 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đưa ra nhằm giữ cho các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt động, trước khi nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm cùng ngày theo giờ địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 21 điểm về hòa bình tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 1-10: Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas

Thế giới

(GLO)- Philippines: Động đất 6,9 độ Richter, ít nhất 5 người thiệt mạng; Bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream; FPV cảm tử Ukraine phá hủy 2 tổ hợp pháo tự hành của Nga; Tổng thống Trump ra hạn chót cho Hamas ... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 1-10-2025.

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Nga mở chiến dịch lớn, Ukraine hoảng loạn rút lui, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV”

Thế giới

(GLO)- Cuối tháng 9-2025, chiến sự Ukraine bất ngờ leo thang khi Nga tung lực lượng dự bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Dnipropetrovsk và Donetsk, tạo ra tình thế hỗn loạn tại các phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV” giá rẻ lấn át sức mạnh truyền thống.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

YouTube chi 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Thế giới

(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.

null