Thất bại bỏ phiếu tại Thượng viện, Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa ít nhất 2 ngày nữa

(GLO)- Thượng viện Mỹ ngày 3-10 một lần nữa thất bại trong việc mở cửa lại chính phủ liên bang, khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ những gia hạn ngân sách giống hệt nhau đã được xem xét suốt cả tuần này.

Với số phiếu 54-44, dự luật cấp ngân sách tạm thời cho đến 21-11 do đảng Cộng hòa hậu thuẫn đã không được thông qua do chưa đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết.

Giống như các cuộc bỏ phiếu trước trong tuần, có 3 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi có duy nhất 1 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.

Thông báo đóng cửa được dán bên ngoài đài tưởng niệm Washington, Mỹ, ngày 1/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện để thông qua kế hoạch tạm thời cấp ngân sách do đảng Dân chủ hậu thuẫn cũng đã thất bại với số phiếu 46-52. Thượng viện Mỹ sẽ nghỉ cho đến 6-10, do đó tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ tiếp tục ít nhất thêm 2 ngày nữa.

Ngoài ra, việc thay đổi đề xuất hiện tại sẽ trở nên khó khăn khi Hạ viện, nơi đã hủy bỏ các cuộc bỏ phiếu trong tuần này nhằm gây áp lực buộc đảng Dân chủ chấp nhận dự luật của đảng Cộng hòa, dự kiến cũng sẽ ngừng họp vào tuần tới.

Tại Điện Capitol, các cuộc thảo luận sơ bộ vẫn diễn ra để tìm ra một thỏa hiệp có thể phá vỡ bế tắc. Một lựa chọn có thể là gia hạn ngân sách ngắn hơn đến ngày 31-10, điều mà đảng Dân chủ cho rằng có thể duy trì áp lực buộc đảng Cộng hòa gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) trước khi giai đoạn mở đăng ký bắt đầu ngày 1-11.

Gia hạn trợ cấp ACA là một trong những yêu cầu chính của đảng Dân chủ, cho rằng họ không thể bỏ phiếu cấp ngân sách cho chính phủ nếu đảng Cộng hòa không đàm phán với họ về vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Đảng Cộng hòa cho biết có chỗ để đàm phán, nhưng chỉ khi chính phủ mở cửa. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đều khẳng định hôm 3-10 rằng lập trường của họ không thay đổi. Về mặt công khai, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng đóng cửa.

Truyền thông Mỹ cho biết đằng sau hậu trường, các nhà lập pháp của cả hai đảng đang có các cuộc thảo luận không chính thức nhằm xây dựng một thỏa thuận có thể nhận đủ sự ủng hộ của đảng Dân chủ để thông qua một biện pháp cấp ngân sách. Những người tham gia các cuộc thảo luận cho biết họ chưa thống nhất quanh một kế hoạch duy nhất, và họ sẽ cần sự đồng thuận từ lãnh đạo Thượng viện để đạt được tiến triển thực sự.

Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng ngày 3-10 một lần nữa báo hiệu rằng sẽ có các đợt sa thải nếu chính phủ vẫn đóng cửa. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo rằng chính quyền Trump đang "tích cực xem xét" nơi sẽ cắt giảm.

Hơn 750.000 nhân viên liên bang bị nghỉ việc không lương, và nhiều người khác đang làm việc nhưng không được trả lương, kể từ khi các luật về ngân sách hết hiệu lực vào sáng sớm 1-10 khi năm tài khóa mới bắt đầu. Nhiều cơ quan liên bang gần như ngừng hoạt động hoàn toàn, dù các chức năng an ninh quốc gia và thực thi pháp luật vẫn tiếp tục.