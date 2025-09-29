Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Tổng thống Mỹ gặp mặt 4 nhà lãnh đạo hàng đầu Quốc hội trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 29-9, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề.

Cuộc họp này diễn ra sau khi ông Trump đã hủy bỏ cuộc gặp trước đó với lãnh đạo đảng Dân chủ vào ngày 25-9.

Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries thuộc đảng Dân chủ, cùng với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune từ đảng Cộng hòa.

chinh-phu-my-resize.jpg
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Nguồn: THX/TTXVN

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu nào trong số 12 dự luật ngân sách cho tài khóa 2026, trong khi thời hạn chót 30-9 đang đến gần. Mặc dù Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết chi tiêu tạm thời 7 tuần, nhưng tại Thượng viện, phe Cộng hòa vẫn cần thêm ít nhất 7 phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ Dân chủ để vượt qua thủ tục kéo dài thời gian và ngăn chặn việc ban hành luật. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật vào ngày 30-9, trước thời hạn chót là 0 giờ ngày 1-10 theo giờ địa phương (tức 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã đưa ra điều kiện rõ ràng: họ chỉ đồng ý thông qua các dự luật chi tiêu nếu phe Cộng hòa chấp thuận gia hạn trợ cấp y tế sắp hết hạn vào cuối năm. Động thái này nhằm bảo vệ hơn 20 triệu người dân Mỹ trước nguy cơ chi phí bảo hiểm tăng cao. Theo giới quan sát, các nhà lập pháp Dân chủ không cho thấy nhiều tín hiệu nhượng bộ dù đồng ý tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng.

Trước đó, Nhà Trắng cảnh báo về khả năng sa thải hàng loạt trên toàn chính phủ liên bang nếu xảy ra tình trạng đóng cửa.

