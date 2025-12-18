Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Trung Quốc xây dựng siêu đập thủy điện 168 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo Nhân Dân, Lao Động)

(GLO)- Một hệ thống thủy điện khổng lồ đang được Trung Quốc triển khai xây dựng trong dãy Himalaya, dự kiến tạo ra lượng điện năng gấp 3 lần đập Tam Hiệp, trị giá 168 tỷ USD.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá, đây là một công trình kỹ thuật chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Tận dụng độ chênh lệch độ cao lên tới 2.000 m tại hẻm núi sâu nhất thế giới, các kỹ sư Trung Quốc dự kiến sẽ đào những đường hầm khổng lồ xuyên qua lòng núi để dẫn nước chạy qua các nhà máy phát điện ngầm.

an-do-trung-quoc-01.jpg
Yarlung Tsangpo là tên gọi của dòng sông tại Tây Tạng, Trung Quốc, khi chảy sang Ấn Độ được đổi tên thành Brahmaputra. Nguồn: Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)

Thông tin về “siêu đập” này vẫn đang được Trung Quốc giữ kín, song hình ảnh vệ tinh và các tài liệu rò rỉ cũng đủ khiến các quốc gia lân cận cảm thấy lo lắng, trong đó có Ấn Độ. Con đập nằm ngay sát biên giới, nơi dòng sông chảy xuống hạ nguồn và đổi tên thành Brahmaputra - huyết mạch nuôi sống hàng chục triệu người tại Ấn Độ và Bangladesh.

Trước đó, vào tháng 7, Trung Quốc khởi công dự án thủy điện này với tổng vốn 168 tỷ USD, gồm 5 nhà máy bậc thang.

Công suất dự kiến lên tới 300 tỷ kWh/năm, nhằm phục vụ nhu cầu điện toàn quốc và thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

UAV tấn công thủ đô Nga, nhiều sân bay tạm đóng cửa

Tin thế giới tối 15-12: UAV tấn công thủ đô Nga, nhiều sân bay tạm đóng cửa

Thế giới

(GLO)- UAV tấn công thủ đô Nga, nhiều sân bay tạm đóng cửa; Nga dự Hội nghị các quan chức cao cấp G20, chấm dứt cô lập ngoại giao; Nghi phạm vụ xả súng ở Australia sở hữu tới 6 khẩu súng; Ấn Độ: Sương mù dày đặc khiến hàng chục chuyến bay bị hủy... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-12.

Ảnh chụp từ camera giám sát cho thấy hình ảnh nghi phạm nổ súng. Ảnh: foxnews

Tin thế giới sáng 15-12: Vụ xả súng ở Bondi: 15 người thiệt mạng, nhiều nước tăng cường an ninh ở các thành phố lớn

Thế giới

(GLO)- Vụ xả súng ở Bondi: 15 người thiệt mạng; Mỹ: nghi phạm xả súng tại Đại học Brown bị bắt; Tổng thống Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO; Israel tuyên bố tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah ở Liban;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-12-2025.

Gần 290 UAV tập kích của Ukraine bị Nga bắn hạ

Gần 290 UAV tập kích của Ukraine bị Nga bắn hạ

Thế giới

(GLO)- Một đợt tấn công trong đêm của Ukraine với sự tham gia của hàng trăm UAV đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga vào rạng sáng 11-12. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 287 UAV của Ukraine trong trận tập kích quy mô lớn này.

null