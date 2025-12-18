Trung Quốc xây dựng siêu đập thủy điện 168 tỷ USD

(GLO)- Một hệ thống thủy điện khổng lồ đang được Trung Quốc triển khai xây dựng trong dãy Himalaya, dự kiến tạo ra lượng điện năng gấp 3 lần đập Tam Hiệp, trị giá 168 tỷ USD.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá, đây là một công trình kỹ thuật chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Tận dụng độ chênh lệch độ cao lên tới 2.000 m tại hẻm núi sâu nhất thế giới, các kỹ sư Trung Quốc dự kiến sẽ đào những đường hầm khổng lồ xuyên qua lòng núi để dẫn nước chạy qua các nhà máy phát điện ngầm.

Yarlung Tsangpo là tên gọi của dòng sông tại Tây Tạng, Trung Quốc, khi chảy sang Ấn Độ được đổi tên thành Brahmaputra. Nguồn: Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)

Thông tin về “siêu đập” này vẫn đang được Trung Quốc giữ kín, song hình ảnh vệ tinh và các tài liệu rò rỉ cũng đủ khiến các quốc gia lân cận cảm thấy lo lắng, trong đó có Ấn Độ. Con đập nằm ngay sát biên giới, nơi dòng sông chảy xuống hạ nguồn và đổi tên thành Brahmaputra - huyết mạch nuôi sống hàng chục triệu người tại Ấn Độ và Bangladesh.

Trước đó, vào tháng 7, Trung Quốc khởi công dự án thủy điện này với tổng vốn 168 tỷ USD, gồm 5 nhà máy bậc thang.

Công suất dự kiến lên tới 300 tỷ kWh/năm, nhằm phục vụ nhu cầu điện toàn quốc và thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.