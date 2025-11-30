Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trung Quốc vượt mốc 5 triệu bằng sáng chế, đứng đầu thế giới

P.V (Theo TTXVN, vista.gov.vn)

(GLO)- Cục Sở hữu trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) cho biết tổng số bằng sáng chế phát minh có hiệu lực của nước này đã vượt 5 triệu, giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được dấu mốc này.

Lượng đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT cũng giữ vị trí số một toàn cầu năm thứ sáu liên tiếp. Chỉ số sáng tạo toàn cầu năm 2025 lần đầu đưa Trung Quốc vào top 10, với nhóm “Thâm Quyến – Hong Kong – Quảng Châu” đứng đầu thế giới.

11.jpg
Ảnh nguồn vista.gov.vn

Người phát ngôn CNIPA Hoành Phó Quảng cho biết từ năm 2020, Trung Quốc đạt nhiều tiến triển về sở hữu trí tuệ trên sáu lĩnh vực, trong đó giá trị gia tăng của ngành thâm dụng bằng sáng chế chiếm 13,04% GDP. Mức độ hài lòng xã hội về bảo hộ sở hữu trí tuệ tăng từ 80,05 điểm năm 2020 lên 82,36 điểm năm 2024.

Theo CNIPA, nhiều chỉ tiêu trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 đã hoàn thành vượt mức. Tính đến cuối tháng 6, Trung Quốc có 15,3 bằng sáng chế phát minh trên 10.000 dân và hơn 1,4 triệu bằng sáng chế trong các ngành công nghiệp mới nổi. Giá trị xuất nhập khẩu phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ hằng năm đạt gần 400 tỷ Nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, CNIPA phối hợp các bộ ngành mở chiến dịch ba tháng xử lý bảy nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cơ quan này hiện đang xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với trọng tâm phát triển chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và mở cửa đối ngoại.

