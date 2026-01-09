(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 37/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh sách 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+

Theo Quyết định, tổ chức lại Viện Ứng dụng công nghệ thành Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Cụ thể, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia,

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Trung tâm truyền thông khoa học và công nghệ, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 24-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Viện Ứng dụng công nghệ tiếp tục hoạt động cho đến khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực theo quy định, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định của cấp có thẩm quyền.