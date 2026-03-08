Từ nền tảng chuyển đổi số hướng tới lưới điện thông minh

(GLO)- Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành điện Gia Lai xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính đột phá chiến lược.

Những kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nền tảng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Những năm qua, bám sát định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Gia Lai (GLPC) đã triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa trong quản lý, vận hành hệ thống điện. Đến tháng 9-2022, đơn vị hoàn tất lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa trên toàn lưới.

Việc ghi chỉ số được thực hiện hoàn toàn qua hệ thống thu thập dữ liệu từ xa, giúp tiết kiệm nhân lực, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch. Hệ thống còn tích hợp chức năng cảnh báo sản lượng bất thường, hỗ trợ phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm sử dụng điện, công tơ hư hỏng, qua đó góp phần giảm tổn thất điện năng.

Cán bộ kỹ thuật GLPC giám sát tình hình hoạt động các trạm biến áp 110 kV từ trung tâm điều khiển hệ thống điện đặt tại công ty. Ảnh: T.Lợi

Cùng với đó, 100% trạm biến áp 110kV trên địa bàn đã chuyển sang vận hành không người trực. Đến nay, GLPC đưa vào vận hành 30 trạm 110kV điều khiển từ xa.

Ông Đoàn Hoài Sơn - phụ trách quản lý trạm 110kV Phước Sơn - chia sẻ: “Khi chuyển sang mô hình trạm không người trực, toàn bộ thao tác được thực hiện tại trung tâm điều khiển. Việc này giúp tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí vận hành. Hơn nữa, mô hình bảo đảm an toàn lao động, hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng lưới điện thông minh”.

Hướng tới doanh nghiệp số, lưới điện thông minh

Đến cuối năm 2025, GLPC cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; toàn bộ quy trình kinh doanh và chăm sóc khách hàng được điện tử hóa. Đơn vị đã kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và DN, cho phép khách hàng đăng ký cấp điện sinh hoạt chỉ với CCCD; các thông tin khác được xác minh tự động, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Một trạm biến áp 110kV không người trực được GLPC đầu tư xây lắp. Ảnh: T.Lợi

Công tác phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng cũng được đẩy mạnh. Đến cuối năm 2025, có 629.192 khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 64,06%. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, hóa đơn, lịch tạm ngừng cung cấp điện, thanh toán trực tuyến và gửi yêu cầu dịch vụ mọi lúc, mọi nơi.

Chị Nguyễn Thị Hà (thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước) bày tỏ: Từ khi sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, việc thanh toán tiền điện trở nên thuận tiện hơn, đồng thời giúp gia đình theo dõi mức tiêu thụ để điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm hơn.

Theo ông Thái Minh Châu - Giám đốc GLPC, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là quá trình đổi mới toàn diện tư duy quản trị và phương thức phục vụ khách hàng. Trọng tâm của quá trình này là nâng cao chất lượng cung cấp điện, để khách hàng được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và minh bạch hơn.

Trong điều kiện đặc thù có địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ và mức độ tiếp cận dịch vụ số còn hạn chế, GLPC đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến; đồng thời hợp tác với DN viễn thông triển khai thanh toán tiền điện qua Mobile Money, mở rộng mạng lưới đại lý thu hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.

Theo ông Thái Minh Châu, thời gian tới, GLPC sẽ tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data trong dự báo phụ tải để nâng cao hiệu quả vận hành; mở rộng sửa chữa điện nóng nhằm giảm thời gian mất điện; sử dụng flycam kiểm tra lưới điện để tăng cường giám sát, bảo trì. Bên cạnh đó, đơn vị từng bước phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng sau công tơ như bảo dưỡng, sửa chữa điện dân dụng và trạm sạc xe điện…