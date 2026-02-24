Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xuân Bính Ngọ 2026

“Đi tắt đón đầu” bằng chuyển đổi số

HỒNG HÀ
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động… tạo được chuyển biến rõ nét, lan tỏa từ điều hành chính quyền đến phát triển kinh tế - xã hội; được người dân đón nhận, hưởng ứng nhiệt tình.

Chuyển đổi số ở Gia Lai vì thế đã thành động lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế và khát vọng vươn lên, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Chuyển đổi phương thức vận hành

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN và ĐMST), Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển KT-XH.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và VNPT trao bản thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số. Ảnh: N.Hân
Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS tỉnh được thành lập, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, bảo đảm cơ chế điều hành tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Việc hoàn thành 16/16 nhiệm vụ giai đoạn cấp bách và 25/25 nhiệm vụ giai đoạn đột phá đã tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính quyền sau sắp xếp, sáp nhập vận hành thông suốt.

Trong cải cách hành chính, CĐS không dừng ở việc số hóa thủ tục mà hướng tới thay đổi căn bản phương thức vận hành của bộ máy. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến, trong đó hơn 1.000 dịch vụ được thực hiện toàn trình. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp người dân, DN thực hiện thủ tục thuận tiện trên một nền tảng thống nhất.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc triển khai giải quyết nhiều thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở bất kỳ đâu, không phụ thuộc nơi cư trú. Cùng với đó, tỉnh cắt giảm và rút ngắn thời gian giải quyết cho hơn 1.400 thủ tục hành chính, thay thế nhiều loại giấy tờ bằng dữ liệu điện tử, đồng thời kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có hơn 8.500 trạm thu phát sóng, vùng phủ viễn thông mở rộng đến hầu hết các thôn, làng; mạng 5G được triển khai tại hơn 200 vị trí trọng điểm. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh vận hành ổn định, bảo đảm an toàn thông tin và khả năng xử lý dữ liệu tập trung. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối thông suốt từ tỉnh đến xã, phường; văn bản điện tử được ký số và liên thông với các bộ, ngành Trung ương.

Gia Lai là một trong những địa phương chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính; các sở, ngành và xã, phường được cấp tài khoản ChatGPT, nhờ đó hiệu quả công việc cao hơn hẳn. Chữ ký số công cộng được triển khai đồng bộ; kho dữ liệu dùng chung từng bước được hình thành, tăng cường kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và bộ, ngành.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và VNPT trao bản thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số. Ảnh: N.Hân
Xác định con người là yếu tố quyết định, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Hơn 800 sinh viên các ngành về AI, thiết kế vi mạch, an toàn và an ninh mạng đang được Trường ĐH Quy Nhơn đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Động lực phát triển mới

Kinh tế số của tỉnh ghi nhận bước chuyển rõ nét, đặc biệt trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, công nghệ thông tin và công nghiệp bán dẫn. Nổi bật là các dự án mang tính “đầu tàu” dẫn dắt như: Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ Long Vân của Tập đoàn FPT và Khu Công nghệ thông tin tập trung 65 ha tại phường Quy Nhơn Bắc, được kỳ vọng trở thành hạt nhân hình thành hệ sinh thái công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cùng với đó, tỉnh đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động tại Mỹ, Canada và UAE, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ.

Trong cộng đồng DN, CĐS được triển khai theo hướng gần dân, dễ tiếp cận. Mô hình “Chợ số - Nông thôn số” được triển khai hiệu quả, đặc biệt giải pháp 4T (Tiểu thương - Thương mại điện tử - Thanh toán không dùng tiền mặt - Tiết kiệm số) giúp tiểu thương tiếp cận thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, ví điện tử và từng bước tham gia môi trường kinh doanh số, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hương Giang
Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hương Giang

Thực hiện phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, tỉnh chú trọng phát triển xã hội số gắn với nâng cao kỹ năng và chất lượng sống của người dân. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, giúp người dân, đặc biệt ở nông thôn, tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh số. Các lớp “Bình dân AI vụ” giúp học sinh, sinh viên làm quen với AI, góp phần hình thành tư duy công nghệ, sáng tạo trong môi trường số.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì tại hầu hết xã, phường, đóng vai trò cầu nối trực tiếp, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng và khai thác hiệu quả các dịch vụ số thiết yếu. Nhờ vậy, khoảng cách số giữa các khu vực từng bước được thu hẹp.

Trong y tế và giáo dục, CĐS tạo chuyển biến rõ nét khi 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử, kiosk y tế thông minh; giáo dục phổ thông từng bước áp dụng học bạ số. Hệ thống định danh điện tử được mở rộng, người dân ngày càng quen với việc sử dụng CCCD gắn chip và VNeID trong các giao dịch hành chính, tài chính.

Có thể khẳng định, CĐS tại Gia Lai đã đi vào chiều sâu, hình thành nền tảng đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến nguồn nhân lực. Trong không gian phát triển mới, nơi rừng và biển hòa ca, truyền thống và công nghệ song hành, cùng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân, CĐS trở thành động lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế và khát vọng vươn lên, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Nhộn nhịp du xuân từ phố núi đến biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

Thời sự

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Tết của những người trẻ không nghỉ

Tết của những người trẻ không nghỉ

Chuyển động Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy, không ít bạn trẻ ở Gia Lai lại chọn ở lại làm thêm xuyên Tết. Với họ, những ca làm giữa ngày xuân không chỉ để tăng thu nhập mà còn là hành trình va chạm thực tế, học cách trưởng thành.

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

Chuyển động Tết

(GLO)- Trong dòng chảy lịch sử, không chỉ có những bậc anh hùng làm nên huyền thoại, mà còn có những chiến mã góp phần tạo nên kỳ tích. Trong những thời khắc sinh tử, có 3 con ngựa nổi tiếng đã đi vào sử sách như biểu tượng của lòng trung nghĩa và sức mạnh phi thường.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Du xuân

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

Tết xưa - Tết nay

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện ở Gia Lai (khu vực phường Quy Nhơn, phường Pleiku) miệt mài làm việc, ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác khám chữa bệnh xuyên Tết Bính Ngọ 2026.

Xuyên Tết ở bệnh viện

Chuyển động Tết

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đội ngũ y, bác sĩ vẫn lặng lẽ trực xuyên Tết, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

Chuyển động Tết

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Hàng ngàn người dân và du khách nô nức tham gia lễ hội Chợ Gò tại Tuy Phước vào sáng mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 để mua lộc đầu năm và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Mùng 1 Tết: Rủ nhau trẩy hội xuân Chợ Gò

Văn hóa

(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Thời sự

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

Chuyển động Tết

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

Xã hội

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

Thời sự

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

null