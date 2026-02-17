Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, từ bối cảnh quốc tế bất ổn đến thiên tai khốc liệt cuối năm. Trong thử thách chồng chất, tỉnh Gia Lai vẫn đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng bước vào năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - nhấn mạnh: Sự đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh là nhân tố quyết định để Gia Lai tiếp tục bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Vững vàng vượt biến động, giữ nhịp tăng trưởng trong thử thách

* Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2025 được đánh giá là năm nhiều biến động chưa từng có, song Gia Lai vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết lĩnh vực. Theo đồng chí, dấu ấn nổi bật nhất của năm qua là gì?

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Ảnh: H.P

- Đồng chí THÁI ĐẠI NGỌC: Giữa năm 2025, tỉnh Gia Lai được hình thành sau “cuộc cách mạng” thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế về quy mô, cơ cấu dân số, diện tích và đặc biệt là vị trí địa chính trị - kinh tế chiến lược của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tuy nhiên, những bất ổn về chính trị, kinh tế thế giới và khu vực đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung, Gia Lai nói riêng. Đặc biệt, diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, nhất là đợt bão, mưa, lũ lịch sử trong tháng 11-2025 đã gây thiệt hại nặng nề đến phát triển KT-XH, đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và DN trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, toàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn. Kết quả là Gia Lai đã hoàn thành và vượt 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2025.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,2% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu ngân sách nhà nước; kim ngạch xuất khẩu; lượng khách và doanh thu du lịch; tỷ lệ giảm nghèo đa chiều… đều đạt và vượt kế hoạch năm.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, hoàn thiện. Công tác chăm lo cho người dân, nhất là những gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão, mưa, lũ trong đợt thiên tai cuối tháng 11.2025 được triển khai kịp thời.

Một điểm rất đáng ghi nhận là tỉnh đã bước đầu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình rút gọn; tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ lớn, tiêu biểu như: Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh; khởi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát; Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI)…

Cùng với đó, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức thành công, tạo tiếng vang và sức hút cho Gia Lai như Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ”, Lễ hội Du lịch hè…; KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước chuyển biến mạnh mẽ, qua đó củng cố nội lực, tạo đà, thế và lực mới cho tỉnh tiếp tục duy trì nhịp phát triển và bứt phá trong giai đoạn tới.

Đạt được những kết quả trên, trước tiên là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, các ban, bộ, ngành của Trung ương; sự hỗ trợ chân tình của các cơ quan, địa phương trong nước; sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân và cộng đồng DN trong tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động khắc phục, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, quy hoạch, đất đai... để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại cảng cá Đề Gi. Ảnh: N.H

Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Đó là, tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá nhưng chưa đạt kế hoạch và kỳ vọng; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ còn chiếm tỷ trọng lớn; quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa chặt chẽ; sản phẩm du lịch chưa phong phú; tình hình ANTT, tội phạm ma túy, TNGT ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu…

* Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân cốt lõi làm nên kết quả của năm 2025?

- Đồng chí THÁI ĐẠI NGỌC: Phải khẳng định, những thành công của năm 2025 không mang tính ngẫu nhiên. Đó là thành quả được tích lũy từ nền tảng vững chắc, từ sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, được đánh đổi bằng rất nhiều gian lao, vất vả.

Bên cạnh thời cơ từ không gian phát triển mới “từ đại ngàn đến đại dương” sau sáp nhập, các cấp, ngành, địa phương đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt; tranh thủ tối đa thời cơ, huy động mọi nguồn lực để tạo đà bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quan trọng hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao và phát huy. Đây chính là “trụ cột” có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển hóa chủ trương thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể.

Gắn ý Đảng với lòng dân, tạo sức mạnh tổng hợp

* Một yếu tố được nhắc đến nhiều trong năm 2025 là công tác “dân vận khéo”, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng vượt khó. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của công tác này?

- Đồng chí THÁI ĐẠI NGỌC: Thực tiễn cho thấy, công tác “dân vận khéo” đã góp phần rất quan trọng vào những kết quả chung của tỉnh trong năm qua. Thông qua dân vận, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh; vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tình hình bồi lấp luồng lạch ra vào cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: N.H

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vấn đề bức xúc từ cơ sở. Hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm đúng mức, không để phát sinh “điểm nóng”.

Một điểm sáng rất rõ nét trong công tác dân vận năm 2025 là sự chung sức, đồng lòng của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, đặc biệt là các đơn vị vũ trang trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, mưa, lũ cuối năm. Đây không chỉ là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện sinh động tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

* Có ý kiến cho rằng, thành công của năm 2025 tạo nền tảng vững chắc để Gia Lai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, song thách thức phía trước vẫn rất lớn. Quan điểm của đồng chí về nhận định này?

- Đồng chí THÁI ĐẠI NGỌC: Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai chúng ta bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời, có ý nghĩa then chốt trong việc tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả nặng nề của bão số 13 và đợt mưa, lũ lịch sử cuối năm 2025; bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục tiềm ẩn bất ổn; kinh tế trong nước còn khó khăn; biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, ngày càng cực đoan đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Vì vậy, toàn Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt; bám sát thực tiễn, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, việc cần làm ngay và triển khai thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2026.

Đột phá chiến lược, khát vọng phát triển “từ đại ngàn đến đại dương”

* Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước với 4 khâu đột phá chiến lược. Theo đồng chí, đâu là khâu then chốt, nền tảng?

- Đồng chí THÁI ĐẠI NGỌC: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP phấn đấu đạt 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; đến năm 2030 thu ngân sách trên 41.000 tỷ đồng; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch… Đây là những chỉ tiêu thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng thời là cam kết chính trị với Trung ương, với nhân dân và tương lai Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (người đầu tiên đứng kéo dây) trực tiếp tham gia ứng cứu người dân phường Quy Nhơn Bắc bị cô lập do mưa lũ cuối tháng 11-2025. Ảnh: H.P

Đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tôi xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp xứng đáng cho quê hương Gia Lai mến yêu của chúng ta. Tôi cũng mong muốn toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy kết quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua cũng như năm 2025, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Bí thư Tỉnh ủy THÁI ĐẠI NGỌC

Trong nhiệm kỳ, Gia Lai định hướng phát triển trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, chế biến nông - lâm sản, công nghiệp số, du lịch - dịch vụ và logistics của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.

Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ; xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, giàu bản sắc văn hóa, hiện đại và hội nhập.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Gia Lai xác định 4 khâu đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế; phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Các khâu này có mối quan hệ hữu cơ, tương hỗ lẫn nhau, không thể tách rời.

Chẳng hạn, muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương thì phải chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó phải chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Ngoài ra, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án cụ thể được phân kỳ, gắn với nguồn lực và cơ quan chủ trì thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát Chương trình hành động.

Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, yếu tố quyết định vẫn là con người, là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi cá nhân phải tự ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình; làm việc với tinh thần “thần tốc”, “không bàn lùi, chỉ bàn làm”, “nghĩ lớn, làm lớn”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!