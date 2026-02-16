Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

An cư đón Tết

Sau cơn bão số 13, làng biển An Quang Đông (xã Đề Gi) chịu thiệt hại nặng nề, nhiều căn nhà bị sập, cuộc sống người dân đảo lộn.

Trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai tái định cư, sớm ổn định đời sống cho bà con.

Xuân mới ở khu tái định cư di dời các hộ thuộc khu vực phía Đông đường ven biển (thuộc thôn An Quang Đông, xã Đề Gi). Ảnh: Hồng Phúc

Thực hiện chỉ đạo đó, địa phương triển khai Dự án tái định cư di dời các hộ phía Đông đường ven biển. Đến nay, 8 hộ dân đã được bố trí đất và xây dựng nhà ở mới khang trang để ổn định cuộc sống lâu dài.

Người dân An Quang Đông chăm sóc hoa trước hiên nhà mới, chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Mùa Xuân năm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây là lần đầu tiên 8 hộ dân đón Tết trong những căn nhà mới - những mái ấm được dựng xây từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của chính quyền địa phương.

Căn nhà của chị Như bị sập do bão số 13 và căn nhà mới khang trang đón Tết hiện nay. Ảnh: Hồng Phúc

Sáng 28 tháng Chạp, tất bật sửa soạn đón Xuân trong ngôi nhà còn mùi sơn, chị Phan Thị Như (45 tuổi) chợt nhớ lại thời điểm căn nhà bị bão đánh sập, tài sản gần như mất trắng. Thu nhập từ quán ăn vặt nhỏ của chị và nghề chạy xe ba gác của chồng vốn đã bấp bênh, nay lại thêm gánh nặng chi phí học hành của hai con.

Chị Như tất bật sửa soạn đón Xuân trong ngôi nhà mới. Ảnh: Hồng Phúc

“Nhờ được bố trí tái định cư cho đến xây nhà “chìa khóa trao tay”, gia đình tôi rất vui khi có nhà mới đón Tết. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, trả dần tiền đất, tiền xây nhà và lo cho các con học hành đến nơi đến chốn” - chị Như chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa khắp khu tái định cư. Những ngày giáp Tết, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm, chúc Tết, động viên các gia đình ổn định cuộc sống nơi ở mới. Mỗi hộ được lì xì tiền mặt, tặng bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ăn và chậu hoa Tết, khiến những ngôi nhà thêm ấm cúng, rộn ràng sắc Xuân.

Ông Hoàng (bên phải) chuyển đồ đạc vào căn nhà mới tại An Quang Đông, chuẩn bị đón Tết trong niềm vui an cư. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Trần Văn Hoàng (54 tuổi) xúc động: “Lần đầu tiên cả nhà đón Xuân trong ngôi nhà mới khang trang. Có chỗ ở vững chãi, chúng tôi thấy yên tâm hơn. Nhìn bàn ghế mới, chậu hoa đặt ngay ngắn trong phòng khách, tôi thấy mùa Xuân thật trọn vẹn”.

Bà Tuấn vui vẻ trò chuyện với khách trong trên bộ bàn ghế sofa được tỉnh tặng dịp nhận nhà mới để đón Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Kế bên nhà ông Hoàng, bà Nguyễn Thị Tuấn (66 tuổi) cẩn thận chăm chút chậu hoa Tết được tặng. Trải qua nhiều biến cố khi chồng và các con đau ốm triền miên, căn nhà cũ lại bị sập sau bão, bà từng nghĩ mọi thứ như sụp đổ.

“Lúc đó tôi chỉ biết khóc. Không ngờ có ngày được ở trong căn nhà khang trang thế này. Có mái ấm mới, tôi thấy mình có thêm niềm tin để tiếp tục lo cho gia đình” - bà Tuấn bộc bạch.

Vững mái ấm, trọn nghĩa tình

Tháng 11-2025, xã Tuy Phước chịu ảnh hưởng nặng nề của “thiên tai kép” từ bão số 13 và mưa lũ lịch sử với ước tính trên 860 tỷ đồng. Riêng nhà ở có 16 căn sập hoàn toàn, 172 căn tốc mái hoàn toàn, 240 căn hư hỏng một phần và hơn 12.190 nhà bị ngập nước.

Sau thiên tai, những mái ấm được hồi sinh đã thắp lên niềm tin cho một năm mới bình yên, nhiều hy vọng. Ảnh: Hồng Phúc

Chỉ sau hơn một tháng triển khai chiến dịch “Quang Trung thần tốc” với tinh thần thần tốc - quyết liệt - hiệu quả, 428 căn nhà bị hư hỏng, sập đổ đã được khắc phục, hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch tỉnh giao, giúp người dân sớm ổn định nơi ở trước Tết.

Lãnh đạo xã Tuy Phước trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương hoàn thành chi trả trợ cấp và trao quà cho 381 người có công, 4.665 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ 665 suất quà và kinh phí cho 261 hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn Trung ương và tỉnh. Từ ngân sách xã và nguồn xã hội hóa, hàng nghìn suất quà tiếp tục được trao tận tay người dân, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Tại xã Tuy Phước Đông, bão lũ làm 171 nhà sập hoàn toàn, hơn 1.500 nhà hư hỏng các mức độ. Với sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, 1.703 căn nhà đã được khắc phục trước thềm năm mới. Công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và công nhân khó khăn cũng được thực hiện công khai, minh bạch, giúp bà con đón Xuân trong không khí ấm áp, đủ đầy.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Dự quây quần trong căn nhà mới khang trang, đón Xuân với niềm vui an cư. Ảnh: Hồng Phúc

Trong không khí nghĩa tình ấy, niềm vui càng trọn vẹn hơn với những hộ vừa ổn định chỗ ở. Tại thôn Lạc Điền, chị Nguyễn Thị Minh Dự chuẩn bị đón Xuân trong căn nhà mới khang trang.

“Mấy tháng trước nhìn nhà bị sập mà tôi lo lắm. Nhờ Nhà nước quan tâm, các anh bộ đội trực tiếp hỗ trợ xây dựng, gia đình tôi mới có mái ấm vững chãi như hôm nay. Được bày mâm cơm Tết hay đón khách trong nhà mới, tôi thấy ấm lòng lắm” - chị chia sẻ.

Ngôi nhà mới là điểm tựa để chị Tô Thị Thanh Nga tiếp tục gắn bó với nghề may trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Cách đó không xa, bên chiếc máy may trong căn nhà mới, chị Tô Thị Thanh Nga tất bật hoàn thành những bộ đồ Tết cuối cùng để giao cho khách. “Nhà vừa dựng xong là tôi bắt tay vào làm việc lại ngay. Có mái ấm rồi, tôi thấy mình có thêm điểm tựa để cố gắng”, chị Nga nói.

* * *

Xuân mới đã về trên những mái nhà vừa dựng lại sau bão lũ. Niềm vui đón Tết trong căn nhà vững chãi không chỉ là sự đủ đầy của vật chất, mà còn là kết tinh của sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần đoàn kết, thắp lên niềm tin cho một năm mới bình yên, nhiều hy vọng.