Tết ấm trong những ngôi nhà nghĩa tình

(GLO)- Năm nay, nhiều hộ dân ở Gia Lai sẽ được đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà mới do lực lượng Công an xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”. Mỗi mái ấm là kết tinh của sự chung tay sẻ chia, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trọn vẹn hơn.

Căn nhà cấp 4 của bà Ngô Thị Đàng (thôn Thái Bình, xã Đề Gi) nằm cuối hẻm nhỏ được sơn hồng, lợp mái đỏ khang trang. Chỉ vài tháng trước, sau khi cơn bão số 13 quét qua, nơi đây còn là đống gạch đá ngổn ngang, đường đất lầy lội mỗi khi mưa xuống.

Lực lượng Công an đến thăm, tặng quà cho bà Ngô Thị Đàng (thôn Thái Bình, xã Đề Gi). Ảnh: B.H

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”, những chuyến xe chở vật liệu, những cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng địa phương khẩn trương có mặt tại địa bàn, cùng chung mục tiêu dựng lại mái ấm vững chãi cho bà Đàng kịp đón Tết Nguyên đán 2026. Ngôi nhà được dựng xây không chỉ bằng gạch, xi măng mà còn bằng niềm tin, hy vọng và nghĩa tình quân - dân.

Trong căn nhà mới gọn gàng, ấm cúng của bà Đàng, tiếng nói cười rộn ràng hơn hẳn. Bà xúc động chia sẻ: “Bão qua là nhà cửa tan hoang, tôi già yếu nên không dám nghĩ có ngày lại được đón Tết trong căn nhà đàng hoàng như thế này. Có nhà mới rồi, ngủ cũng yên giấc hơn. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an tỉnh nhiều lắm!”.

Không chỉ gia đình bà Đàng, nhiều hộ dân khác được hỗ trợ xây dựng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cũng đang tất bật chuẩn bị Tết. Căn nhà mới của bà Trương Thị Châu (thôn Gia Lạc, xã Đề Gi) được con cháu quét dọn, lau chùi cẩn thận.

Bà Châu cho hay: “Cứ nghĩ năm nay mất Tết rồi, may mắn là thiên tai qua đi, gia đình vẫn bình an. Được chính quyền và lực lượng Công an hỗ trợ, gia đình tôi đón Tết trong căn nhà mới khang trang, ấm cúng hơn”.

Gia đình bà Đàng và bà Châu là 2 trong số 87 hộ dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng do bão lũ cuối năm 2025 được lực lượng Công an hỗ trợ kinh phí và ngày công để xây dựng lại. Chỉ trong khoảng 30 ngày, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an đã hoàn thành các ngôi nhà để bàn giao, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết Nguyên đán.

Trở lại những ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa trong “Chiến dịch Quang Trung”, sự đổi thay không chỉ thể hiện ở hình hài ngôi nhà mà còn ở tinh thần, nếp sống của người dân. Trước hiên nhà, cây cối được trồng thêm xanh mát; trong nhà, không khí chuẩn bị Tết rộn ràng, ấm áp. Những mất mát do thiên tai dần lùi xa, nhường chỗ cho niềm vui và hy vọng.

Đại úy Đặng Văn Cẩn - cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), chia sẻ: “Khi triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, toàn lực lượng đều dốc sức để xây nhà cho bà con kịp tiến độ, bảo đảm chắc chắn, an toàn. Nay quay lại, thấy người dân sống yên ổn, đón Tết đủ đầy hơn, mọi vất vả trước đó của chúng tôi đều xứng đáng”.

Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn là dịp để nhìn lại hành trình sẻ chia, gắn kết yêu thương. Tết Nguyên đán 2026, nhiều người dân Gia Lai không chỉ có mái ấm vững chãi mà còn cảm nhận trọn vẹn nghĩa tình quân - dân ấm áp, bền chặt.