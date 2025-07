Bộ Công an tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng-Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.H

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Hồ Văn Mười-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Nguyễn Ngọc Sâm-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an); Quân khu V (Bộ Quốc Phòng); sở, ngành, cơ quan, đơn vị của các địa phương và một số đơn vị tài trợ.

Xác định chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Bộ Công an đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các tỉnh Gia Lai (trước đây), Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) và Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), với tổng kinh phí 355 tỷ đồng. Qua đó, chương trình đã xây dựng và sửa chữa 6.370 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: A.H

Với sự quyết liệt của Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp; sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân 3 tỉnh, đến nay, toàn bộ chương trình đã hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần thiết thực vào việc ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, ông Nay Y Phước (làng Xung Beng, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) gửi lời cảm ơn đến các cấp, ngành; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng tặng quà cho các đơn vị tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: A.H

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-cho biết: Lực lượng Công an 3 tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu, vận động các nguồn lực, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con để hoàn thành từng căn nhà đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo chất lượng.

Đây là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân gửi tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân cam kết, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu triển khai chương trình và đồng hành, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo các tỉnh trao chìa khóa tượng trưng và quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện các hộ gia đình. Ảnh: A.H

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương. Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm sát cánh, đồng hành cùng địa phương triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an đối với Nhân dân trong tỉnh, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng có nhà ở kiên cố; giúp cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai có đủ nguồn kinh phí triển khai trên diện rộng và đạt hiệu quả cao nhất.

Trong 207 ngày cao điểm (từ đầu năm 2025 đến 25-7), Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 12.520 hộ thuộc diện người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Công an hỗ trợ Gia Lai xây dựng, cải tạo 4.470 căn nhà với kinh phí 241 tỷ đồng (231 tỷ đồng là nguồn đóng góp ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn quốc, 10 tỷ đồng của Bộ Công an huy động tập đoàn KN Holdings).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng (thứ 4 từ trái sang)-Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: A.H

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng-Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Công an các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi đã đạt được.

Theo đó, trong bối cảnh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, song với tinh thần trách nhiệm cao, lao động hăng say, nỗ lực, cố gắng hết sức mình “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an các tỉnh đã gấp rút hoàn thành khối lượng công việc rất lớn để bàn giao nhà cho các hộ dân theo đúng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các hộ dân đã được nhận nhà và bày tỏ tin tưởng: “Với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ dân sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là ổn định, phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân”.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo các tỉnh và các đơn vị cắt băng khánh thành, bàn giao nhà cho bà Jan (thứ 6 từ trái sang) ở làng H'Lâm, xã Đak Đoa. Ảnh: A.H

Dịp này, 8 tập thể, 26 cá nhân đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tại 3 tỉnh.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh đã dự lễ khánh thành và trao tặng nhà cho 2 gia đình ông Bên và bà Jan tại làng H’Lâm (xã Đak Đoa). Đây là 2 trong số 6.370 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn 3 tỉnh.