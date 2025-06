Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Toàn tỉnh có 6.465 căn nhà đã hoàn thành, đạt 79,28%. Ảnh: A.H

Cụ thể: 208 nhà cho gia đình chính sách, người có công (đạt 94,98% so với kế hoạch), còn lại 11 nhà; 1.239 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (đạt 90,11% so với kế hoạch), còn lại 136 nhà; 6.470 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 98,61% so với kế hoạch), còn 91 nhà.

Đến nay, có 6.465 căn nhà đã hoàn thành (đạt 79,28%) và 6 địa phương: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Đak Pơ, huyện Phú Thiện và huyện Đức Cơ đã hoàn thành 100% số lượng nhà theo kế hoạch.

Tại các địa phương, các đơn vị quân đội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân với tổng số 38.850 ngày công.