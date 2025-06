(GLO)- Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với BIDV Phố Núi, Công an xã Kông Yang khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Kông Yang (huyện Kông Chro).

Các đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Biên. Ảnh: Thu Hiền

Ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng cho gia đình bà Đinh Thị Biên (làng Hưnh Dơng, xã Kông Yang). Ngôi nhà được xây dựng với diện 52m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ.

Tổng kinh phí xây dựng nhà trên 85 triệu đồng do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng BIDV Phố Núi và Đoàn Thanh niên Công an huyện Kông Chro (cũ) hỗ trợ. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ công an xã Kông Yang đã hỗ trợ ngày công xây dựng căn nhà.

Tại lễ bàn giao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tặng gia đình bà Biên 1 chiếc tivi trị giá 5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng tivi cho gia đình bà Đinh Thị Biên. Ảnh: Thu Hiền

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương và hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”.