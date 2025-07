Ra quân cao điểm hoàn thành Chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 7-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Dự lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; đại diện cấp ủy chính quyền, Trưởng Công an 9 xã và 169 cán bộ, chiến sĩ được trưng tập hỗ trợ chương trình.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Nông Hòa

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MMTQ Việt Nam với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc”, hơn 4 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã đóng góp 2 ngày lương gửi về Bộ Công an với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, vận động nguồn xã hội hóa 2,7 tỷ đồng.

Số tiền này được dùng để xây mới, khánh thành 31 căn nhà với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng, đồng thời đóng góp vào quỹ chung tại các địa phương để Ban Chỉ đạo cấp xã phân bổ hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà cho các hộ dân thuộc diện.

Ngoài ra, các đơn vị của Công an tỉnh còn tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng ngàn khối vật liệu dựng; huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ hơn 3.000 ngày công để đẩy nhanh tiến độ khánh thành, đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: Thúy Trinh

Tính đến hết ngày 6-7, toàn bộ 6.562 căn nhà (gồm 5.162 căn nhà xây dựng và 1.400 nhà sửa chữa) đã được khởi công, tiến độ khánh thành đạt hơn 97,7%. Hiện còn 148 căn ở 9 xã đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn thành.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết đang vào cao điểm mùa mưa và một số vướng mắc về thủ tục hồ sơ cũng như vật liệu, nhân công nên có 70 căn cần sự quyết tâm cao để khánh thành đúng tiến độ (trước ngày 15-7-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường biểu dương tinh thần, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua; đồng thời, chỉ đạo Công an các xã liên quan cần tranh thủ sự đồng lòng, góp sức của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, bất lợi về thời tiết, thời gian, lực lượng và nguyên vật liệu để hoàn thành đúng tiến độ.

169 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Gia Lai chia làm 34 tổ để hỗ trợ ngày công cho 70 gia đình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành xây dựng nhà.

Đại tá Phạm Hữu Trường cũng đề nghị, đối với cán bộ, chiến sĩ được trưng tập tham gia đợt cao điểm này, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Do đó, phải thường trực, bám sát địa bàn cơ sở cho đến khi hoàn thành công trình, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, nêu cao văn hóa ứng xử, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.