Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai chung tay xây dựng mái ấm

Bế đứa con gái chưa tròn 1 tuổi trên tay, chị Rơ Châm Hlech (làng Puối Lốp, xã Ia Le) rưng rưng xúc động trong lễ bàn giao căn nhà mới. Chồng mất vì bệnh tâm thần, một mình chị gồng gánh nuôi 4 đứa con trong gian khó. Tái hôn chưa lâu, con gái chào đời, gánh nặng mưu sinh càng thêm trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc.

Công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi, khiến giấc mơ về một ngôi nhà riêng càng thêm xa vời. Vậy nên, bao năm qua, gia đình chị Hlech luôn ở nhờ nhà mẹ đẻ. Nhờ chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng sự hỗ trợ đất từ mẹ, ước mơ có được mái nhà của gia đình chị đã thành hiện thực. “Nếu không có chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát của Nhà nước, gia đình tôi cũng không biết đến bao giờ mới có nhà để ở”-chị Hlech nghẹn lời.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các Cơ quan Đảng tỉnh thăm hỏi các gia đình được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: A.H

Cũng tại làng Puối Lốp, bà Siu Blang (hơn 50 tuổi) bị mù cả hai mắt, từng sống chen chúc trong căn nhà tạm chưa đầy 10 m² cùng vợ chồng con gái út. Cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào điều chưa cho thu hoạch cùng với thu nhập từ công việc làm thuê nên cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau. Ngôi nhà sàn cũ mỗi mùa mưa, nước dột từ mái, không có chỗ khô để nằm. Nhận được căn nhà mới, bà Blang xúc động: “Đây là tài sản lớn nhất mà cả đời tôi mong có được cho con cháu mình”.

Còn ở thôn Ia Bia (xã Ia Le), căn nhà rộng 20 m2 của ông Ksor Chuân từng là nơi ở của cả gia đình 10 người, gồm vợ chồng ông cùng các con, cháu. Căn nhà cũ chật chội, bốn bề tạm bợ nhưng là hộ nghèo nhiều năm nên ông không dám mơ đến việc xây lại nhà mới. Từ nguồn kinh phí do Nhà nước hỗ trợ, vợ chồng ông đã xây ngôi nhà mới ngay cạnh nhà cũ để mở rộng không gian sống cho các thành viên. “Có nhà rồi, vợ chồng mình yên tâm lao động sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo”-ông Chuân bày tỏ.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh quyên góp ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại huyện Chư Pưh. Ảnh: A.H

Qua rà soát, huyện Chư Pưh có 912 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 643 căn nhà cần xây mới và 269 căn nhà cần sửa chữa. Với mong muốn chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, tháng 3-2025, Khối thi đua các Cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức quyên góp ủng hộ với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng 21 căn nhà tại các xã, thị trấn.

Ông Rah Lan Lân-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh-cho hay: “Mỗi ngôi nhà kiên cố sẽ là lá chắn vững chắc giúp bà con vượt qua mưa gió, đặc biệt trong mùa mưa bão để an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự. Huyện cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mọi nguồn lực minh bạch, hiệu quả, ưu tiên giám sát chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích”.

Sau hơn 3 tháng thi công, 21 căn nhà kiên cố đã được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là kết quả từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp thực hiện, với mong muốn mang đến mái ấm an toàn, ổn định cho các gia đình nghèo. Chương trình không chỉ góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao bảng hỗ trợ kinh phí cho các gia đình. Ảnh: A.H

Những căn nhà được dựng lên bằng sự chung tay của cán bộ, công chức, người lao động trong Khối và các đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Vietinbank Gia Lai, Vietcombank Gia Lai, Agribank chi nhánh Đông Gia Lai, BIDV chi nhánh Nam Gia Lai, BIDV Gia Lai, BIDV chi nhánh Phố Núi, Vietcombank Bắc Gia Lai.

“Chúng tôi hy vọng những ngôi nhà mới sẽ là nguồn động viên lớn để các gia đình tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”-bà Đoàn Thị Bích Nguyệt-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh chia sẻ.