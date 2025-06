Thị trấn Nhơn Hòa hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Gia Lai thực tập phương án CNCH tình huống sạt lở đất đá tại khu vực đường tránh thị xã An Khê đoạn giao nhau với đường tỉnh 669, thuộc địa bàn phường An Phước.