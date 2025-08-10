Hải đoàn Biên phòng 48 bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 9-8, Hải đoàn Biên phòng 48 đã bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình bà Lê Thị Tám (thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc).

Ngôi nhà mới có diện tích hơn 60 m2, tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng. Trong đó, Hải đoàn Biên phòng 48 và các đơn vị đồng hành (Công ty cổ phần Tân Cảng-Miền Trung, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại và Ngân hàng Quân đội-Chi nhánh Bình Định) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao, các đơn vị đã trao tặng một số vật dụng sinh hoạt với trị giá 10 triệu đồng cho gia đình.

Các đơn vị bàn giao nhà mới cho bà Lê Thị Tám ở thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc. Ảnh Bảo Long

Bà Lê Thị Tám năm nay 81 tuổi, chồng và 2 người con gái đều mất sớm. Bà Tám đang nuôi cháu ngoại 17 tuổi, học tại Trường THPT Xuân Diệu. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, dột nát nhưng bà không có khả năng sửa chữa.