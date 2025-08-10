Danh mục
Hải đoàn Biên phòng 48 bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

BẢO LONG
(GLO)- Ngày 9-8, Hải đoàn Biên phòng 48 đã bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình bà Lê Thị Tám (thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc).

Ngôi nhà mới có diện tích hơn 60 m2, tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng. Trong đó, Hải đoàn Biên phòng 48 và các đơn vị đồng hành (Công ty cổ phần Tân Cảng-Miền Trung, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại và Ngân hàng Quân đội-Chi nhánh Bình Định) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao, các đơn vị đã trao tặng một số vật dụng sinh hoạt với trị giá 10 triệu đồng cho gia đình.

Các đơn vị bàn giao nhà mới cho bà Lê Thị Tám ở thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc. Ảnh Bảo Long

Bà Lê Thị Tám năm nay 81 tuổi, chồng và 2 người con gái đều mất sớm. Bà Tám đang nuôi cháu ngoại 17 tuổi, học tại Trường THPT Xuân Diệu. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, dột nát nhưng bà không có khả năng sửa chữa.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

null