Cách làm mới giúp hộ nghèo Phú Thiện an cư

(GLO)- Ðầu tháng 9 này, 79 hộ nghèo và cận nghèo xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) được Hội thiện nguyện Từ Tâm (TP. Cần Thơ) hỗ trợ xây dựng nhà lắp ghép. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con an cư mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo ông Siu Tinh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thiện, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Phú Thiện đã xây mới và sửa chữa nhà ở cho 211 hộ nghèo.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ vừa mới tách khẩu, không có vốn đối ứng, chưa có đất ở ổn định nên không đáp ứng quy định được thụ hưởng hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ.

Hội thiện nguyện Từ Tâm dựng nhà cho một hộ nghèo ở xã Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thông qua kết nối của Đại đức Thích Nhuận Cường (chùa Mỹ Thạch, xã Chư Sê), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thiện tiếp tục phối hợp với Hội thiện nguyện Từ Tâm triển khai hỗ trợ 79 căn nhà lắp ghép cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Đây là dạng nhà được lắp ghép từ các bộ phận khung thép, mái và vách bằng tôn đã được gia công sẵn, ưu điểm là thi công nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Không Nhỏ-đại diện Hội thiện nguyện Từ Tâm-cho hay: Với mong muốn hoàn thành các căn nhà giúp hộ nghèo an cư trong thời gian sớm nhất, Hội thiện nguyện Từ Tâm huy động nhân lực gồm 30 người từ TP Cần Thơ đến Phú Thiện, chia thành 3 nhóm thi công liên tục. Mỗi căn nhà lắp ghép có diện tích 32 m², trị giá 40 triệu đồng, do các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua Hội. Hiện 79 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình.

“Mỗi căn nhà tuy trị giá không lớn nhưng là tấm lòng của những người con miền Tây gửi đến các hộ dân khó khăn ở vùng cao nguyên Gia Lai. Nhìn nụ cười hạnh phúc của bà con khi chuyển vào căn nhà mới, mọi vất vả với chúng tôi đều tan biến. Mong rằng những mái ấm sẻ chia này sẽ tiếp thêm động lực giúp bà con vươn lên thoát khỏi nghèo”-ông Nhỏ chia sẻ.

Thôn Kế Tân (xã Phú Thiện) có số lượng nhà lắp ghép được hỗ trợ nhiều nhất. Ông Trương Quang Chiến-Trưởng thôn Kế Tân-cho biết: “Giấc mơ an cư đã thành hiện thực với 12 hộ nghèo trong thôn vừa có nhà lắp ghép mới. Bà con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thành viên đoàn thiện nguyện. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhà lắp ghép là lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của các hộ nghèo cần hỗ trợ. Đây cũng là hướng đi mới, có thể nhân rộng ra nhiều địa phương để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Niềm vui an cư

Kte Nhỏ là thôn đặc biệt khó khăn của xã Phú Thiện. Hiện trong thôn còn 28 hộ nghèo, 51 hộ cận nghèo. Bà Ksor H’Doăi-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kte Nhỏ-cho hay: Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đầu năm 2025, thôn đã có 30 hộ được hỗ trợ về nhà ở. Đợt này, có thêm 5 hộ khó khăn trong thôn được làm nhà lắp ghép từ sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Từ niềm vui an cư, thôn sẽ tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Chúng tôi đến thăm nhà chị Ksor H’Kuang (thôn Kte Nhỏ) khi trời đã về chiều. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt từng thành viên trong gia đình chị trong ngôi nhà lắp ghép mới vừa hoàn thành.

Với vợ chồng chị, căn nhà nhỏ nhưng kiên cố, sạch sẽ này mang lại niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ căn nhà sàn nhỏ đối diện căn nhà mới, chị H’Kuang xúc động chia sẻ: Sau khi “bắt chồng” theo phong tục truyền thống của người Jrai, vì điều kiện 2 bên gia đình đều khó khăn nên vợ chồng chị sống cùng cha mẹ và 2 em của chị. Khi 2 đứa con lần lượt chào đời, căn nhà sàn rộng hơn 40 m² trở nên quá tải.

Năm 2024, vợ chồng chị xin cha mẹ dựng tạm căn nhà bằng tôn cũ và ra ở riêng. Tuy nhiên, khi trời mưa to thì nhà dột tứ bề, gia đình chị lại ôm chăn chiếu sang nhà ông bà ngoại ngủ nhờ…

Khi biết mình được hỗ trợ làm nhà lắp ghép, vợ chồng chị quyết định lấy hết 4 triệu đồng tiết kiệm để đổ nền xi măng, chuẩn bị mặt bằng để thợ thi công được nhanh chóng.

“Có nhà cửa ổn định, tôi phấn khởi lắm. Đây là động lực để vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống”-chị H’Kuang bộc bạch.

Gia đình chị Ksor H’Gonam (bên phải) đã được sống trong căn nhà lắp ghép mới. Ảnh: Vũ Chi

Cách đó không xa, căn nhà lắp ghép khang trang với nền xi măng sạch sẽ cũng mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình chị Ksor H’Gonam. “Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên mình làm nhà tạm trên đất của bố mẹ. Tuy chỉ là nhà lắp ráp nhưng với khung thép chắc chắn, căn nhà đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định, an toàn cho cả gia đình”-chị H’Gonam phấn khởi nói.