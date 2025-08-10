Danh mục
Xã hội

Đời sống

Bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho công nhân, lao động nghèo tại Gia Lai

ĐINH YẾN
NGỌC SANG
(GLO)- Ngày 10-8, Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai phối hợp với các Công ty 72, 74, 75 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, cận nghèo là công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai phối hợp với lãnh đạo các công ty trao quà và tặng nhà cho gia đình Nguyễn Thị Lý-công nhân Đội 4 (Công ty 72) . Ảnh: N.S

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”. Tổng kinh phí xây dựng là 500 triệu đồng do Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai hỗ trợ (50 triệu đồng/căn). Ngoài ra, các công ty của Binh đoàn 15 còn đóng góp thêm kinh phí, vật liệu, ngày công và các vật dụng sinh hoạt, đảm bảo mỗi căn đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền, khung-tường, mái), khang trang, đầy đủ công năng sử dụng.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng-Hội trưởng Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai-cho biết: Các thành viên của Hội chủ yếu là doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai, luôn gắn sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Nhiều năm qua, Hội đã triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo ở các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên. Năm 2024, Hội hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa; năm 2025 tiếp tục hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà.

“Những căn nhà vững chãi mọc lên ở buôn làng vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp bà con an cư, mà còn tiếp thêm động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh nông thôn ở Tây Nguyên” - ông Hoàng chia sẻ.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và Hội từ thiện thành phố Hồ Chí Minh-Gia Lai còn tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn đứng chân. Ảnh: N.S

Dịp này, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo các Công ty 72, 74, 75 và Hội từ thiện thành phố Hồ Chí Minh-Gia Lai còn tặng nhiều phần quà cho các gia đình.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Đời sống

(GLO)- Ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Siết chặt vòng tay - H2O (TP. HCM), ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Chiêng tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Bằng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và cách làm linh hoạt, sáng tạo, Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây là những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện mục tiêu: 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước và tài khoản VNeID; 100% cơ quan, tổ chức có tài khoản VNeID. Phương châm hỗ trợ là: Đến tận nơi, giúp tận tay.

