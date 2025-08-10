Bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho công nhân, lao động nghèo tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-8, Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai phối hợp với các Công ty 72, 74, 75 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, cận nghèo là công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai phối hợp với lãnh đạo các công ty trao quà và tặng nhà cho gia đình Nguyễn Thị Lý-công nhân Đội 4 (Công ty 72) . Ảnh: N.S

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”. Tổng kinh phí xây dựng là 500 triệu đồng do Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai hỗ trợ (50 triệu đồng/căn). Ngoài ra, các công ty của Binh đoàn 15 còn đóng góp thêm kinh phí, vật liệu, ngày công và các vật dụng sinh hoạt, đảm bảo mỗi căn đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền, khung-tường, mái), khang trang, đầy đủ công năng sử dụng.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng-Hội trưởng Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai-cho biết: Các thành viên của Hội chủ yếu là doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai, luôn gắn sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Nhiều năm qua, Hội đã triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo ở các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên. Năm 2024, Hội hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa; năm 2025 tiếp tục hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà.

“Những căn nhà vững chãi mọc lên ở buôn làng vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp bà con an cư, mà còn tiếp thêm động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh nông thôn ở Tây Nguyên” - ông Hoàng chia sẻ.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và Hội từ thiện thành phố Hồ Chí Minh-Gia Lai còn tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn đứng chân. Ảnh: N.S

Dịp này, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo các Công ty 72, 74, 75 và Hội từ thiện thành phố Hồ Chí Minh-Gia Lai còn tặng nhiều phần quà cho các gia đình.