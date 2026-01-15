Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng, sửa chữa 23 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(GLO)- Sáng 15-1, tại xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 23 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Phú Túc và Ia Rsai.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đợt này, Công an tỉnh triển khai xây mới 21 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho 23 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở. Ảnh: Công Thịnh

Trong đó, xã Phú Túc xây dựng 11 căn, sửa chữa 2 căn và xã Ia Rsai xây dựng 10 căn. Mỗi căn nhà xây dựng mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, sửa chữa hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cụ thể, Công an tỉnh hỗ trợ ngày công xây dựng và nguyên vật liệu trị giá hơn 300 triệu đồng. Công ty TNHH Sài Gòn Smile (TP. Hà Nội) tài trợ chính với số tiền 1,53 tỷ đồng.

Công ty Sơn Ringo Việt Nam tài trợ toàn bộ sơn cho các công trình và Mobifone Gia Lai tặng quạt điện cho từng hộ gia đình ngay khi các căn nhà được khánh thành.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà. Ảnh: Công Thịnh

Dự kiến 23 căn nhà này sẽ hoàn thành trước ngày 10-2 để người dân có nhà đón Tết Nguyên đán.