“Chiến dịch Quang Trung” đã tốc chiến, tốc thắng, mang lại niềm vui an cư cho nhân dân

(GLO)- Sáng 16-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trụ sở Quân khu 4, Quân khu 5.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chuẩn hóa mô hình "Chiến dịch Quang Trung" trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11-2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, bão lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó, 1.597 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, tại cuộc họp chiều ngày 29-11-2025 sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ trái sang) đại diện tập thể Công an tỉnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng, các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương sửa chữa nhà ở cho nhân dân, thời gian hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng chậm nhất là 31-12-2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn thành chậm nhất trước 31-1-2026 đảm bảo mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng để đôn đốc tiến độ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung nguồn lực cho các địa phương để thực hiện Chiến dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi và sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) Lê Thị Vinh Hương (thứ 2 từ trái sang) đại diện xã Tuy Phước nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, đến ngày 30-12-2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%. Đến ngày 15-1-2026 đã cơ bản hoàn thành 1.597 căn nhà xây dựng mới.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, Gia Lai đã triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm hộ dân bị thiệt hại do thiên tai đều sớm có nơi ở an toàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tại địa phương, sau 45 ngày, tỉnh đã sửa chữa toàn bộ 27.522 căn nhà bị thiệt hại trước ngày 31-12-2025. 674 căn nhà bị sập đổ được xây mới; đến 16-1 đã hoàn thành bàn giao 665 căn, còn 9 căn dự kiến xong trước ngày 19-1-2026.

Từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chiến dịch, tỉnh Gia Lai rút ra một số kinh nghiệm trong công tác quản trị thiên tai và khắc phục hậu quả trong bối cảnh mới.

Thứ nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và xuyên suốt từ thực tiễn triển khai “Chiến dịch Quang Trung” cho thấy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt, kịp thời của Trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, với những quyết sách đúng, trúng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cách làm sát dân, sát thực tiễn thì nhiệm vụ dù khó, dù gấp vẫn có thể hoàn thành tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: N.H

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai ngay, phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách từng địa bàn, yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp xuống thôn, bám sát từng hộ dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện đã tạo chuyển biến rõ nét trên toàn tỉnh.

Thứ hai là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của ban, bộ, ngành Trung ương trong tổ chức thực hiện. Lực lượng Quân đội và Công an giữ vai trò trụ cột, quyết định tiến độ và hiệu quả Chiến dịch, đặc biệt các địa bàn thiệt hại nặng, vùng sâu, vùng xa, điều kiện thi công đặc biệt khó khăn.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu có lực lượng vũ trang vào cuộc thì ở đó tiến độ nhanh hơn, chất lượng bảo đảm hơn và người dân yên tâm hơn, tạo khí thế thi đua và lan tỏa tinh thần thần tốc trong toàn tỉnh. Và đặc biệt, hình ảnh những chiến sĩ trẻ xây nhà cho người dân "không có gì đẹp hơn được".

Thứ ba là lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã xác định Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, định hướng, người dân làm chủ thể trực tiếp quyết định và tổ chức thực hiện.

Người dân được chủ động lựa chọn phương án xây dựng quy mô, vật liệu phù hợp, nhà nước hỗ trợ chi phí, kỹ thuật, vật tư, nhân công đối với hộ khó khăn. Cách làm này đã phát huy nội lực trong nhân dân, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Thứ tư là huy động, bố trí kịp thời nguồn lực của Trung ương, Chính phủ, MTTQ, tổ chức xã hội và nhân dân trong cả nước.

Thứ năm là việc khắc phục hậu quả thiên tai gắn với sắp xếp ổn định dân cư lâu dài. Song song với tích cực xây dựng sửa chữa nhà ở, tỉnh đã chủ động lồng ghép nhiệm vụ bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai có nguy cơ cao.

Thứ sáu là chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, tổ chức khen thưởng, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm của từ Trung ương và địa phương.

Qua đợt thiên tai bão lũ lần này thì thấy công tác phòng là vẫn là số một. Và phải gắn với quy hoạch những vùng nào thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai và bão lũ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân thì phải tính toán lâu dài.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 38 khu vực nguy cơ cao về thiên tai, trong đó có 16 khu vực cần di dời khẩn cấp. Vì vậy, Gia Lai đề nghị Trung ương quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai xây dựng khẩn cấp các khu tái định cư, di dời dân khỏi khu vực đặc biệt nguy hiểm, bảo đảm an toàn lâu dài.

Qua “Chiến dịch Quang Trung” cho thấy, sự tham gia trực tiếp của lực lượng Quân đội, Công an có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và chất lượng các công trình nhà ở, đặc biệt là địa bàn khó khăn.

Trên cơ sở đó, tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, huy động lực lượng tham gia thi công hạ tầng cũng như nhà ở tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Chiến thắng giòn giã

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Hòa trong không khí hân hoan và tràn đầy niềm tin hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

Đây không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Quân đội, Công an, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão lũ; coi đây là "việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể", cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của Chiến dịch này.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.