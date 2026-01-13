Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an tỉnh Gia Lai tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Chiều 12-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị do Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì với sự tham dự của đại diện 18 xã, phường cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Định

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh được giao trực tiếp phụ trách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 87 căn nhà tại 18 xã, phường bị thiệt hại nặng do thiên tai; trong đó, 20 căn nhà được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng (50 triệu đồng/căn).

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt với tinh thần khẩn trương, thần tốc.

Trong khuôn khổ Chiến dịch, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như lễ khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà; lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm; cùng các đợt khánh thành, bàn giao nhà ngay sau khi hoàn thành.

Lực lượng Công an ở cơ sở được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Quân đội và các lực lượng tại chỗ, trực tiếp hỗ trợ người dân trong suốt quá trình xây dựng, góp phần rút ngắn thời gian thi công, sớm ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng.

Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 950 cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, ngày đêm đồng hành, hỗ trợ người dân.

Cùng với nguồn vốn của Nhà nước, Công an tỉnh tích cực vận động các nguồn xã hội hóa, huy động vật liệu xây dựng và quà tặng, góp phần nâng cao chất lượng từng căn nhà.

Đến ngày 8-1, 100% số nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" đã hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 7 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, khang trang, bảo đảm điều kiện để người dân đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, ấm áp.

cong-an-tinh-gia-lai-tong-ket-chien-dich-quang-trung.jpg
Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Xuân Định

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Cự Vinh khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, vì dân của lực lượng Công an nhân dân.

Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là điểm tựa an cư cho người dân vùng thiên tai, mà còn góp phần ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

trao-giay-khen-cac-ho-dan.jpg
Công an tỉnh Gia Lai tặng quà cho 18 hộ dân được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Ảnh: Xuân Định

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thư khen cho 24 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiêu biểu đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí, vật tư xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 10 tập thể, 123 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

