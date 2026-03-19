Gia Lai: Tai nạn giao thông 3 tháng đầu năm giảm cả 3 tiêu chí

(GLO)- Chiều 19-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, trong quý I-2026, toàn tỉnh xảy ra 181 vụ tai nạn giao thông, làm chết 131 người, bị thương 81 người, thiệt hại tài sản ước tính gần 1,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ, giảm 1 người chết và giảm 68 người bị thương.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 1. Ảnh: Nguyễn Chơn

Có được kết quả này là nhờ lực lượng CSGT chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn.

Nổi bật là công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Trong 3 tháng qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã bố trí 14.753 ca, với 47.665 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 26.404 trường hợp vi phạm; tạm giữ 60 ô tô, 3.695 mô tô, 39 phương tiện khác.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 kiểm tra, xử lý các xe ben chở đất vi phạm giao thông trên quốc lộ 19B. Ảnh: ĐVCC

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn với 3.311 trường hợp; vi phạm về tốc độ 7.235 trường hợp; không có giấy phép lái xe 1.752 trường hợp; các lỗi an toàn kỹ thuật 1.182 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 2.374 trường hợp; quá khổ, quá tải 244 trường hợp; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, CSGT 259 trường hợp; chở quá số người quy định 208 trường hợp…

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng CSGT - cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.