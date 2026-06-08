Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

(GLO)- Chiều 8-6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Lãnh đạo Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tham dự lễ cầu siêu. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear Yong Kim Hiên đồng chủ trì lễ cầu siêu.

Lễ cầu siêu 3 liệt sĩ được tổ chức trong không khí trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo và phong tục tập quán của Campuchia.

Quang cảnh lễ cầu siêu. Ảnh: Đoàn Bình

Lãnh đạo Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đã bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, xây dựng đất nước Campuchia “hồi sinh từ đống tro tàn”.

Các nhà sư tại Campuchia cầu siêu cho 3 liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Theo kế hoạch, vào sáng 9-6, Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear sẽ long trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do Đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026 để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.