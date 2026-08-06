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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp xúc cử tri xã Cát Tiến

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(GLO)- Ngày 6-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 4 đã tiếp xúc cử tri xã Cát Tiến.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Cử tri xã Cát Tiến bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp; đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục có giải pháp phát triển kinh tế bền vững, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các hộ khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó, cử tri mong muốn cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai để tránh lãng phí nguồn lực đất đai; có giải pháp ứng phó tình trạng triều cường, xâm thực bờ biển; đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng và các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp.

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Cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đời sống dân sinh tại địa phương. Ảnh: Bình Dương

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách giải bản tàu cá, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân; quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, quân nhân xuất ngũ và đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính; sớm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời 20 hộ dân còn lại tại khu vực sạt lở Núi Cấm đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết và sát thực tiễn của cử tri.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cát Tiến. Ảnh: Bình Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, mong muốn nhân dân tiếp tục đồng thuận, chung sức cùng chính quyền thực hiện hiệu quả phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong xây dựng hạ tầng cơ sở.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, giao UBND xã Cát Tiến và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền cũng như tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri tiếp tục phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng xã Cát Tiến ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

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