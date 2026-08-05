Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

(GLO)- Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 5-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (phường Quy Nhơn), đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

Đây là dịp để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của 2 trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam; đồng thời, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những yêu cầu mới và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thời gian qua, đối ngoại Đảng tiếp tục giữ vai trò nền tảng chính trị quan trọng, góp phần mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới.

Trong khi đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, đoàn kết, nghĩa tình; củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nhân đạo, giao lưu địa phương và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Nhấn mạnh yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy thế mạnh của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ hoạt động riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ, từ kết nối quan hệ sang tạo ra những kết quả thực chất, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển đất nước. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, gắn với quốc phòng - an ninh và đối ngoại địa phương.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phối hợp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng hợp tác và phục vụ phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư - nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã xác định xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đây là bước phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng, tạo nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, qua các giai đoạn cách mạng, sự phối hợp đồng bộ giữa 3 trụ cột đối ngoại đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá: Chất lượng tham mưu chiến lược về đối ngoại thời gian qua không ngừng được nâng lên. Đối ngoại Đảng tiếp tục mở rộng quan hệ đi vào chiều sâu, phát huy vai trò định hướng chính trị và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước thông qua nhiều cơ chế hợp tác như trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược, trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ và hợp tác đa phương giữa các chính đảng.

Đối ngoại nhân dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực về tư duy và phương thức hoạt động; mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng, việc tham gia các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế ngày càng chủ động, thực chất.

Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số hạn chế như: nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo về công tác đối ngoại chưa thật sự đầy đủ; một số hoạt động còn nặng về hình thức, chưa phát huy hết tiềm năng; công tác dự báo, tham mưu trước những diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới còn có mặt hạn chế; sự phối hợp giữa các kênh đối ngoại, giữa Trung ương với địa phương ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết: Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao quyết tâm, chủ động và sáng tạo hơn trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương, định hướng về công tác đối ngoại; xác định đối ngoại không chỉ là hoạt động quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của năng lực quốc gia. Công tác đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế; góp phần nhận diện, xử lý sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục nâng tầm đối ngoại Đảng, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, các nước lớn và các đối tác quan trọng; đồng thời đổi mới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như gặp gỡ cấp cao, đối thoại chiến lược, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị và đào tạo cán bộ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với đối ngoại nhân dân, cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang gắn kết lợi ích và kiến tạo không gian hợp tác bền vững; phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả tham gia các mạng lưới, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; quan tâm đào tạo đội ngũ chuyên gia am hiểu địa bàn, lĩnh vực mới, có cơ chế thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột đối ngoại, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.