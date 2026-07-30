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Thời sự

Gia Lai: Khởi công Dự án nhà ở xã hội Bông Hồng với gần 600 căn hộ

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XUÂN ĐỊNH
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(GLO)- Sáng 30-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Công ty cổ phần Bông Hồng Housing tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Bông Hồng. 

Dự án có quy mô 3 khối chung cư cao 12 tầng, gồm khoảng 600 căn hộ, tổng diện tích sàn sử dụng gần 42.000 m². Cùng với các căn hộ, chủ đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

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Toàn cảnh lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Bông Hồng tại phường Quy Nhơn Nam.
﻿ Ảnh: Nhật Trường.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm của tỉnh Gia Lai, góp phần đảm bảo nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động; đồng thời tạo điểm nhấn về kiến trúc, chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam khu vực Quy Nhơn, góp phần thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay, khoảng 1.687 căn đã hoàn thành phần thô, đạt hơn 84% kế hoạch năm.

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Đại diện Công ty cổ phần Bông Hồng Housing trao 50 triệu đồng hỗ trợ Quỹ an sinh xã hội phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Nhật Trường.

Dịp này, Công ty cổ phần Bông Hồng Housing đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho Quỹ an sinh xã hội phường Quy Nhơn Nam.

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