Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Sở y tế tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Thị Nhị Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Tham gia cùng đoàn giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các trung tâm y tế: Pleiku, Ia Grai, Quy Nhơn, Tuy Phước và An Nhơn.

Theo báo cáo của Sở Y tế tại buổi làm việc, sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm để duy trì mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Thách thức lớn nhất hiện nay của các trạm y tế là thiếu và mất cân đối nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ. Cụ thể, trong 135 trạm y tế trên toàn tỉnh, có 112 trạm thiếu nhân lực so với số được giao, 4 trạm chưa có bác sĩ, 31 trạm chỉ có 1 bác sĩ và 76 điểm trạm chưa có bác sĩ.

Khó khăn tập trung ở việc tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân viên y tế, nhất là bác sĩ công tác tại trạm y tế, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Cường - Giám đốc Trung tâm y tế Vĩnh Thạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Áp lực mới đối với trạm y tế là quy mô dân số tăng, địa bàn quản lý rộng, nhiều trạm phải quản lý nhiều điểm trạm; khối lượng công việc, nhiệm vụ chuyên môn và quản lý đều tăng trong khi nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính chưa đồng bộ.

Đến nay, tổng số nhân lực được giao tại 135 trạm y tế là 2.840 người. Tổng số nhân lực có mặt tại các trạm là 2.346 người, đạt tỷ lệ 82,6% so với biên chế được giao.

Toàn tỉnh hiện thiếu 494 người, chiếm 17,4% tổng biên chế được giao. Đây là mức thiếu hụt đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở. Các chức danh còn thiếu hoặc phân bố chưa hợp lý chủ yếu là bác sĩ, hộ sinh, y tế công cộng, dân số viên và kỹ thuật y.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận về giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi định mức nhân lực theo hướng tính toán đồng thời quy mô dân số, số điểm trạm, diện tích, địa bàn miền núi, biên giới, mức độ phân tán dân cư và khối lượng nhiệm vụ.

Đồng thời, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thu hút, hỗ trợ nhà ở, đi lại và trực chuyên môn; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; ưu tiên đầu tư đồng bộ phòng chức năng, thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán, cấp cứu, thuốc thiết yếu, điều kiện bảo quản thuốc, máy tính, đường truyền và phần mềm.

Ngoài ra, cần xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực y tế cơ sở; thiết lập cơ chế điều phối nhân lực liên xã và hỗ trợ khẩn cấp khi có dịch bệnh hoặc thiếu hụt đột xuất; bảo đảm bác sĩ cho 4 trạm chưa có bác sĩ và các trạm chỉ có 1 bác sĩ; xây dựng mô hình trạm y tế hiện đại, ổn định, tiến tới hình thành mạng lưới y tế cơ sở bền vững, đáp ứng biến động dân số, mô hình bệnh tật và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà kết luận buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế tỉnh Gia Lai khi đã duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong điều kiện dân số đông, địa bàn rộng và thiếu nhân lực y tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cũng nhấn mạnh về đề án vị trí việc làm, biên chế ngành Y tế của tỉnh; chú trọng đến nguồn nhân lực - yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của các trạm y tế; quan tâm thực hiện lộ trình xây dựng trạm y tế công lập.

Cùng với đó, đầu tư phần mềm liên thông với địa phương, trạm y tế đảm bảo thực hiện tốt chuyển đổi số; triển khai mô hình bác sĩ gia đình nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, khám chữa bệnh từ xa; đầu tư điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho các trạm y tế; thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình hỗ trợ luân phiên giữa trạm y tế các xã, phường trong tỉnh.

Bà Trần Thị Nhị Hà cũng đề nghị các trạm y tế cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh để đảm bảo năng lực chuyên môn trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở. Ngành Y tế tỉnh Gia Lai cần có chiến lược dài hơi cho đầu tư nhân lực, phát triển ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn cho Gia Lai.

Từ đó, tạo điều kiện để tỉnh giải quyết tốt vấn đề nhân lực y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.