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Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

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(GLO)- Sáng 22-7, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Trạm Y tế phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến bảo đảm nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Theo báo cáo, Trạm Y tế phường Thống Nhất hiện quản lý 3 điểm y tế trực thuộc, phụ trách 21 tổ dân phố và 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 44.500 dân. Đơn vị có 20 viên chức, gồm 6 y sĩ, 7 điều dưỡng viên, 4 hộ sinh và 3 cán bộ dược. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý 2 nhân viên y tế thôn, làng và 60 cộng tác viên dân số.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Thời gian qua, Trạm duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng, với 7.949 lượt khám. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ chuyên môn được thực hiện trực tiếp, kịp thời.

Tuy nhiên, Trạm vẫn gặp khó khăn do khối lượng công việc hành chính tăng, địa bàn quản lý mở rộng, trong khi nhân lực chưa được bổ sung, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chương trình. Đặc biệt, việc chưa có bác sĩ cơ hữu gây ảnh hưởng đến việc triển khai một số dịch vụ khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và mở rộng danh mục kỹ thuật.

Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành Y tế tỉnh Gia Lai, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp để phát triển y tế cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị địa phương rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, kiện toàn chức danh quản lý, bổ sung nhân lực, nhất là bác sĩ; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của trạm y tế.

Các ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được tổng hợp vào báo cáo giám sát của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhằm đề xuất giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

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