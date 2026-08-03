Thanh niên thúc đẩy chuyển đổi số ở nông thôn

(GLO)- Từ những việc làm thiết thực của đoàn viên, thanh niên các xã Phú Túc, Ia Rsai, phong trào “Bình dân học vụ số” đang đến gần hơn với người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tích cực đồng hành với người dân

Trên chiếc điện thoại thông minh, anh Ksor Nen (buôn Phú Cần, xã Phú Túc) thành thạo mở ứng dụng VNeID để tra cứu thông tin cá nhân, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

“Trước đây, mình chỉ biết nghe, gọi, còn làm hồ sơ trực tuyến hay sử dụng VNeID thì không biết. Được các bạn đoàn viên hướng dẫn từng bước, giờ mình tự làm được nhiều việc trên điện thoại, đỡ phải đi lại nhiều như trước”, anh Nen chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên và lực lượng Công an xã Phú Túc hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Ảnh: L.N

Anh Ksor Nen là một trong hàng nghìn trường hợp được hưởng lợi từ phong trào “Bình dân học vụ số” do Đoàn xã Phú Túc triển khai. Những chiếc điện thoại thông minh vốn chỉ phục vụ liên lạc nay đã trở thành công cụ để người dân giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các tiện ích của chính quyền số.

Đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn xã Phú Túc đã tham mưu UBND xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng gồm 20 thành viên là ĐVTN, CA xã và các lực lượng địa phương. Hoạt động của tổ được lồng ghép với các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, hướng đến mục tiêu đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Hằng tuần, từ 3-5 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cùng ĐVTN duy trì hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đến nay, lực lượng ĐVTN đã hỗ trợ 4.692 lượt người dân nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và của tỉnh; hướng dẫn 995 người kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 1 và mức độ 2, đồng thời cài đặt, sử dụng các ứng dụng số như VNeID, VssID, iGia Lai, Mobile Banking, ví điện tử... Bên cạnh đó, hơn 100 ĐVTN tham gia các tổ xung kích đã hỗ trợ 1.378 đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Tại các thôn, buôn, ĐVTN mở những “lớp học số” rất đặc biệt. Không có bảng đen hay giáo án, phương tiện duy nhất là chiếc điện thoại thông minh cùng sự kiên nhẫn của những người trẻ.

Trong các buổi sinh hoạt của chi hội người cao tuổi, ĐVTN lồng ghép hướng dẫn sử dụng internet, thanh toán số, tra cứu thông tin, chăm sóc sức khỏe trực tuyến và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Theo chị Ksor H’Năng, Bí thư Chi đoàn thôn Lâm Viên, điều khó nhất không phải là hướng dẫn thao tác kỹ thuật mà là giúp người dân vượt qua tâm lý e ngại. Khi bà con sử dụng thành thạo, ai cũng rất phấn khởi.

Giúp người dân chủ động sử dụng công nghệ

Không chỉ hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID hay iGia Lai, ĐVTN còn hỗ trợ người dân chụp ảnh sản phẩm, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP trên Facebook, Shopee, TikTok Shop và Postmart, từng bước mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Phú Túc duy trì chuyên mục “Mỗi tuần một kỹ năng số” trên Facebook với hơn 100 tin, bài, cùng hơn 50 tin, bài của các chi đoàn, góp phần lan tỏa kiến thức về chuyển đổi số và cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Đoàn viên, thanh niên xã Phú Túc hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: L.N

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn xã Phú Túc, thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và các đội hình thanh niên tình nguyện, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để ngày càng nhiều người dân được tiếp cận kỹ năng số, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Ia Rsai, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 76% dân số, Đoàn Thanh niên cùng Tổ công nghệ số cộng đồng duy trì phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng công dân” để đưa kỹ năng số đến với người dân.

Bà Ksor H’Minh (buôn Tơ Nia) cho hay: “Các cháu hướng dẫn rất kỹ, chỉ từng bước một nên giờ tôi đã biết cách sử dụng VNeID để tra cứu thông tin và thực hiện một số thủ tục trực tuyến. Có việc gì liên quan đến giấy tờ cũng thuận tiện hơn rất nhiều”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng đoàn viên xã Ia Rsai đã tổ chức 18 đợt ra quân, hỗ trợ hơn 1.000 lượt người dân tiếp cận công nghệ số, kích hoạt hơn 700 tài khoản VNeID mức độ 2, hướng dẫn cài đặt 677 tài khoản VNeID, ứng dụng iGia Lai và tích hợp giấy tờ cá nhân trên nền tảng số. Nhiều hoạt động được triển khai vào buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần để phù hợp với thời gian lao động của người dân.

Theo chị Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đoàn xã Ia Rsai, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Vì vậy, Đoàn xã luôn xác định đồng hành cùng người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.