Từ 15.8, tích hợp 5 loại giấy tờ trên VNeID được giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất

Chính phủ quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng với công dân số đã tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027.

Đây là quy định trong Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số vừa được Chính phủ ban hành. Công dân được hưởng các chính sách trong nghị quyết là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Chính phủ khuyến khích công dân tích hợp giấy tờ vào VNeiD để được giảm phí, lệ phí

Nghị quyết quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định, sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: Giấy khai sinh; Thông tin Thẻ ngân hàng, Tài khoản thanh toán, Ví điện tử, Tài khoản tiền di động.

Ngoài ra có Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin Số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử; Giấy phép lái xe; Chứng nhận đăng ký xe; Thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tin lý lịch tư pháp; Thông tin Mã số thuế cá nhân; Giấy đăng ký kết hôn.

Công dân hoàn thành việc tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Với nhà đất chuyển nhượng: giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, công dân thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với xe ô tô, xe mô tô, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản.

Nghị quyết cũng nêu rõ: công dân là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác được hưởng các chính sách khuyến khích khác, thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15.10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Theo Mai Hà (TNO)