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VNeID bổ sung tính năng kiểm tra hiệu lực thẻ căn cước qua mã QR

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ANH TÚC ANH TÚC (theo Znews, Cafef)

(GLO)- Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được cập nhật lên phiên bản 2.2.8 với tính năng mới cho phép người dân kiểm tra nhanh tình trạng hiệu lực của thẻ căn cước thông qua mã QR in trên thẻ.

Đây là bước nâng cấp giúp tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng giấy tờ cá nhân và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

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Với phiên bản VNeID 2.2.8, người dùng có thể biết ngay thẻ căn cước còn hiệu lực hay không thông qua thao tác quét mã QR. Ảnh: Cafef

Trước đây, mã QR trên thẻ căn cước chủ yếu được sử dụng để truy xuất các thông tin cơ bản như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, giới tính hoặc địa chỉ thường trú. Việc quét mã này có thể thực hiện bằng nhiều phần mềm đọc QR thông thường mà không nhất thiết phải sử dụng VNeID.

Tuy nhiên, chức năng cũ chỉ hỗ trợ hiển thị dữ liệu trên thẻ, chưa cho biết giấy tờ còn hay hết giá trị sử dụng.

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Thông báo của VNeID khi quét căn cước còn hiệu lực. Ảnh: Znews

Với phiên bản mới, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và quét mã QR trên thẻ căn cước để xác minh tình trạng hiệu lực của giấy tờ. Kết quả sẽ được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng, giúp người dân chủ động kiểm tra trước khi thực hiện các giao dịch hoặc thủ tục cần xác thực danh tính.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, cấp đổi giấy tờ, xác minh thông tin cá nhân hoặc các hồ sơ liên quan đến cơ quan nhà nước. Việc kiểm tra trước tình trạng hiệu lực của thẻ giúp hạn chế phát sinh vướng mắc, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ.

Trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, nơi việc xác thực danh tính là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều dịch vụ như mở tài khoản, xác thực khách hàng hay thực hiện giao dịch có giá trị lớn, khả năng kiểm tra hiệu lực căn cước trực tiếp trên VNeID góp phần nâng cao tính thuận tiện và độ tin cậy.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến cáo người dùng cần bảo vệ thông tin cá nhân, không đăng tải công khai hình ảnh căn cước lên mạng xã hội và hạn chế chia sẻ bản sao giấy tờ tùy thân cho bên thứ ba khi không thực sự cần thiết nhằm giảm nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

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